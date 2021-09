Smit Oletha: 'Z8 Coupé' op Z4-basis

Wat is dat nu, een BMW Z8 Coupé? Bij een eerste blik lijkt dat misschien zo, maar strikt genomen is deze Oletha Coupe van Smit Vehicle Engineering iets bescheidener.

De Oletha is gepresenteerd tijdens de befaamde Monterey Car Week aan de westkust van de Verenigde Staten. Volgens z’n makers is het ‘de auto waarvan we hoopten dat BMW ‘m zou bouwen’. Het bedrijf noemt de Z8 niet bij de naam, ongetwijfeld om de reden die ook het ontbreken van een BMW-logo verklaart. Toch is het overduidelijk dat de Oletha op een Z8 moet lijken. De klassieke neus, de brede ‘nieren’ en de platte achterlichten zijn allemaal present, al is vrijwel alles net even anders dan bij het origineel. Alleen over de achterlichten twijfelen we: die lijken wel héél sterk op die van een Z8, zij het volgens de Amerikaanse specificatie.

De auto die als basis voor de Oletha werd gebruikt wordt evenmin benoemd. Toch hoeven we ook hier niet lang naar te raden. Het dak, de voorruit, de spiegels en de achterklep maken overduidelijk dat het hier om een Z4 coupé van het type E86 gaat. Daarmee is de eerste generatie van de Z4 voor de tweede keer in korte tijd de basis voor een exclusief coachbuild-project, want eerder zagen we ook al de Wami Lalique Spyder van Ares Design op basis van een Z4 roadster.

Smit laat de techniek echter niet bepaald met rust en vervangt de 6-in-lijn van de Z4 door de V8 uit de M3 van generatie E90. Het vermogen van zo'n 450 pk gaat via een handgeschakelde zesbak naar de achteras.