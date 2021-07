Smarts elektrische concept-car in beeld

Smart is niet meer het Smart zoals je dat al een dikke twintig jaar kent. Het merk is sinds enkele jaren voor 50 procent in handen van de Chinese kolos Geely, waarmee de Daimler-zuster voortaan techniek deelt. Smart verkoopt in Nederland alleen nog de elektrische varianten van de ForTwo en ForFour. In de toekomst legt het merk zich volledig toe op de verkoop van EV's. Daarbij hoort ook een nieuwe designtaal. Tijdens de IAA van München in september krijgen we een dubbele vooruitblik op wat gaat komen.

Smart brengt namelijk een interessant studiemodel mee naar de Duitse autobeurs. Het merk heeft namelijk een concept-car van een compacte elektrische SUV klaargestoomd, waarmee ook nog eens een nieuwe designtaal wordt geïntroduceerd. We mikken erop dat de productieversie gebruik maakt van Geely's SEA-basis, een modulair en specifiek voor EV's bestemd platform dat ook bij andere Geely-merken, denk aan Lotus, Lynk & Co en zelfs Volvo dienst gaat doen. Geely is voortaan verantwoordelijk voor de technische kant van Smart. Daimler neemt het design voor zijn rekening. De op stapel staande nieuwe modellen worden straks allemaal in China geproduceerd. De voormalige Smart-fabriek in het in Frankrijk gelegen Hambach is inmiddels in beheer van Ineos, dat er de Grenadier gaat produceren.