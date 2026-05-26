Terwijl het zweet onder je oksels vandaan klotst klaagt half Nederland dat het veel te warm is. Maar jij niet! Jij trotseert het hemelse vuur dat zich over je schedeldak uitstort met een elektrische 'cabriolet' van nog geen €12.000.

Elektrisch rijden kan al in veel soorten en maten. Er zijn elektrische stadsauto's, elektrische gezinsauto's, elektrische sportauto's en ga zo maar door. Elektrische cabriolets komen echter niet veel voor. MG heeft de Cyberster, maar dat is met zijn vanafprijs van ruim €66.000 geen koopje en voor een gebruikt exemplaar tik je ook minimaal €60.000 af. De Maserati GranCabrio Folgore valt al helemaal in een andere categorie. Wie voor minder open en elektrisch wil rijden, moet genoegen nemen met een 'fop-Cabrio': eentje met een stoffen roldakje dat zich tot ver naar achteren laat openen. Goedkoper dan deze Smart ForTwo Cabrio EQ vind je die niet in het uitgebreide aanbod van gebruikte auto's op AutoWeek.nl.

Voor €11.890 stap je in een zwarte Smart ForTwo Cabrio EQ uit 2018 met een maagdelijke kilometerstand van 29.437. Op een groot bereik hoef je natuurlijk niet te rekenen. Smart wist tussen de voor- en achteras een 17,6 kWh accuutje te wringen, goed voor een elektrisch bereik van - op papier - zo'n 130 kilometer. Rap laden is er ook niet bij. Wat je wel krijgt: 82 dappere elektro-pk's, een roldakje dat zich tot voorbij de achterruit laat openen, stoelverwarming voor als het weer plots omslaat, cruisecontrol, lederen bekleding, een met leer bekleed stuurwiel en een flink aftermarket infotainmentsysteem met Android Auto. Stedelijk verbranden, wat wil een mens nog meer.