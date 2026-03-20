Smart heeft door de jaren heen heel wat verschillende soorten modellen gevoerd. Geen daarvan was gevormd zoals deze splinternieuwe Smart #06. Dat is geen kleine hatchback, SUV, roadster of coupé, maar een relatief gestrekte vijfdeurs liftback!

Smart is allang niet meer het merk dat enkel tweezits hatchbacks of compacte vierdeurs alternatieven daarvan verkoopt. Tegenwoordig bestaat het leveringsgamma van Smart zelfs alleen uit SUV's. We kennen de #01, #03 en #05. Nu komt Smart met een model dat niet eerder heeft gehad: een lage en relatief gestrekte liftback. Dit is de Smart #06.

De Smart #06 is een 4,9 meter lange, 1,92 meter brede en 1,5 meter hoge vijfdeurs liftback. Wat afmetingen betreft, is de auto enigszins vergelijkbaar met de Volkswagen Passat en Skoda Superb. De wielbasis van de Smart #06 overtreft die van dat duo echter met maar liefst 6 centimeter meter. De #06 heeft een riante 2,93 meter tussen de voor- en achteras.

Waar in Europa alle huidige modellen van Smart een elektrische aandrijflijn hebben, levert Smart in China van de #05 ook een variant met een plug-in hybride aandrijflijn. De Smart #06 is er vooralsnog enkel als plug-in hybride. Net als de vergelijkbaar aangedreven variant van de #05 krijgt ook de #06 de toevoeging 'EHD' achter zijn naam.

Of en wanneer de Smart #06 EHD naar Nederland komt, is nog niet bekend. Overigens kon AutoWeek je de #06v veel eerder dan Smart had gewild al laten zien. Nu heeft het merk zelf de eerste foto's van het model gedeeld.