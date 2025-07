Smart #5 heeft bereik van meer dan 1.600 kilometer

De Smart #5 is een elektrische SUV die afhankelijk van de gekozen uitvoering tot 590 kilometer ver komt op een acculading. Nu is er een Smart #5 die meer dan 1.600 ver komt zonder bij te laden. Dit is de Smart #5 EHD. En die is helemaal geen EV!

De Smart #5 is de grootste en duurste Smart ooit. Daarbij is het net als de #1 en #3 altijd een volledig elektrische auto. Althans, dat was het. Begin dit jaar schreven we op basis van berichtgeving van het Engelse Autocar dat de Smart #5 op termijn ook een plug-in hybride aandrijflijn zou krijgen. Daar kan AutoWeek je nu de eerste foto's en de eerste informatie over geven.

De plug-in hybride variant van de Smart #5 heet voluit Smart #5 EHD. Hij heeft een 163 pk sterke 1.5 benzinemotor met turbo, zo blijkt uit informatie die AutoWeek heeft opgevist uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. Hoe krachtig de elektromotor is, weten we nog niet. Wel kunnen we melden dat de SUV een accu van 'meer dan 40 kWh' heeft. Op enkel elektrokracht moet de Smart #5 EHD meer dan 250 kilometer ver komen. De totale actieradius moet meer dan 1.600 kilometer bedragen.

Of en wanneer de Smart #5 EHD ook naar Nederland komt, is op dit moment niet bekend.