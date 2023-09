Smart #3: tot 455 kilometer bereik voor grootste Smart ooit

De Smart #1 was de grootste Smart ooit. Inderdaad, was. Dit is de Smart #3, een nog grotere en zeker zo elektrische cross-over van het merk dat ooit enkel kleine stadsrakkertjes leefde en dat inmiddels meerdere middelgrote elektrische cross-overs aanbiedt.

Smart startte zijn automobiele carrière in de jaren negentig natuurlijk met de aanvankelijk City Coupé geheten Fortwo. Die zo'n 2,5 meter korte stadsrakker kreeg later gezelschap van een op Mitsubishi-leest geschoeide Forfour. Dat was wat, die vijfdeurs Smart was namelijk maar liefst 3,75 meter lang! Ook die Forfour verbleekt bij de auto's die Smart nu aanbiedt. Zo kun je bij het merk al terecht voor 4,27 meter lange elektrische #1. Die Smart #1 blijft voorlopig nog wel even, maar moet nu wel zijn meerdere erkennen in deze Smart #3.

De Smart #3 is wat zijn scheppers aanduiden als een 'SUV-Coupé'. Een hoogpotig model met een vrij sterk aflopende daklijn dus. De Smart #3 strekt zich uit over een afstand van 4,4 meter en is dus nog eens 13 centimeter langer dan de #1. Ook zijn wielbasis is groter. Tussen de voor- en achteras zit 2,79 meter, zo'n 4 centimeter meer dus dan bij de #1. Wel is de #3 zo'n 8 centimeter lager dan de #1.

Eerlijk is eerlijk: de nu voor voor Nederland aangekondigde Smart #3 is natuurlijk absoluut geen verrassing meer. Al in november 2022 kon AutoWeek je al de eerste foto's van de auto laten zien en eerder dit jaar werd de de Smart #3 al voor de Europese markt getoond. Wat we nu te weten komen? Wanneer hij komt én in welke smaken de Smart #3 zich in Nederland zal aandienen.

Twee aandrijflijnen en tot 455 kilometer bereik

Smart opent in Nederland begin volgend jaar de orderboeken van de #3 en dus kunnen we je nog geen prijzen vertellen. Wél meldt Smart dat #3 in vier uitvoeringen naar Nederland komt, waaronder in een sportieve Brabus-smaak met twee samen 428 pk sterke elektromotoren. Die Smart #3 Brabus stampt in 3,7 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De overige uitvoeringen luisteren naar de naam Pro+, Premium en 25th Anniversary. Die laatste is uiteraard een tijdelijke variant ter ere van het 25 jarig bestaan van Smart. Elke #3 heeft een 66 kWh accupakket, al verschillen de aandrijflijnen van elkaar.

Elke niet-Brabus-versie heeft 272 pk en 343 Nm sterke elektromotor op de achteras. De 272 pk sterke variant is met een 0-100-tijd van 5,8 seconden overigens ook bepaald geen trage rakker. De topsnelheid van elke #3 is afgeregeld op 180 km/h. De meest efficiënte Smarts #3 zijn de Premium en 25th Anniversary. Die schoppen het tot een bereik van 455 kilometer. De Brabus-variant komt 415 kilometer ver op een volle accu terwijl basisversie Pro+ een bereik van 435 kilometer achter zijn naam noteert. Snelladen kan met tot 150 kW. De lichtste Smart #3 legt 1.780 kilo in de schaal (Pro+). De Premium en 25th Anniversary wegen allebei 1.810 kilo en topversie Brabus schopt het zelfs tot een wagengewicht van 1.910 kilo.

Komt een deel van bovenstaande cijfers je bekend voor? Dat is niet zo vreemd. Bij de Smart #1, maar ook bij auto's als de Volvo EX30 en Zeekr X kom je dergelijke vermogens tegen. De #3 is dan ook een technisch zustermodel van die modellen.

Uitrusting

Elke Smart #3 heeft overigens adaptieve cruise control met stop & go-functie, een actieve rijbaanassistent, dodehoekdetectie, verkeersbordherkenning, een 'snelwegassistent' parkeersensoren en een 360-graden-camera. Instapversie Pro+ heeft net als elke andere Smart #3 in de portieren verzonken deurgrepen. Ook standaard zijn zaken als een 12,8 inch groot centraal infotainmentscherm, een 9,2 inch digitaal instrumentarium, een inductielader voor je smartphone, met kunstleer beklede elektrisch verwarmbare stoelen, een elektrisch bedienbare achterklep en 19-inch lichtmetalen wielen.

De Premium-uitvoering voegt daar onder meer adaptief grootlicht, een 10-inch head-updisplay en hard- en software aan toe waarmee de Smart zich automatisch kan inparkeren. Deze uitvoering heeft ook uitgebreidere sfeerverlichting in het interieur, een audiosysteem van Beats én lederen bekleding. De 25h Anniversary is overladen met dezelfde sportieve uiterlijke extraatjes als de Brabus-versie en heeft ook een warmtepomp en een glazen panoramadak aan boord. De Brabus-versie krijgt daarbij een nog uitgebreider audiosysteem van Beats, 20-inch lichtmetalen wielen, rode remklauwen en stoelen met geperforeerd suède bekleding.

De Smart #1 is er vanaf ruim €41.000. Deze grotere Smart #3 wordt uiteraard nog een tandje duurder.