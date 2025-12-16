De Smart FortTwo krijgt volgend jaar eindelijk een opvolger. Dit is de nieuwe Smart #2. Die kleine elektrische auto wordt nog dit jaar gepresenteerd.

Smart is momenteel vooral niet het merk dat het jarenlang is geweest. Met de #2, #3 en #5 verkoopt het namelijk elektrische SUV’s die voordat het erop volgende model werd gepresenteerd stuk voor stuk in de boeken stonden als de grootste Smart ooit. Zelfs de kleinste daarvan is grofweg zo groot als een Peugeot e-2008. Smart zet weer een stapje terug naar waarmee het is begonnen en komt eindelijk met een opvolger voor de piepkleine ForTwo: de Smart #2.

De Smart #2 wordt net als zijn voorgangers een minuscule tweezitter en net als de laatste generatie ForTwo heeft de #2 ondanks zijn beperkt aantal centimeters een echte 'voorklep'. Hoe lang de Smart #2 precies wordt, is nog niet bekend. De oer-Smart ForTwo, die zijn leven begon als City-Coupé, strekte zich uit over een afstand van slechts 2,5 meter, de laatste ForTwo haalde de 2,7 meter nipt niet.

Volgens Smart staat de nieuwe achterwielaangedreven stadsrakker op een nieuw platform dat 'ECA' heet en is een designteam van Mercedes-Benz verantwoordelijk voor het ontwerp van het exterieur. De Smart #2 wordt eind volgend jaar gepresenteerd.