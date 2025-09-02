Smart #2 komt eraan: spiritueel opvolger van de ForTwo

We kennen Smart als fabrikant van kleine auto's, maar het 'nieuwe' vanuit China opererende Smart vaart vooralsnog een andere koers met elektrische SUV's. Er komt nu echter toch weer een kleintje aan: de Smart #2.

Smart maakte rond de eeuwwisseling naam als Duits merk met bijzonder kleine stadsautootjes. Het begon allemaal met de Smart City-Coupe, die uiteindelijk Fortwo zou gaan heten. Dat is tot op de dag van vandaag toch wel dé Smart. Later verschenen modellen, zoals de Roadster en de ForFour, waren relatief maar kort van de partij en behaalden nooit het succes van de ForTwo. Opmerkelijk dus dat de ForTwo er nu al meerdere jaren niet meer bij is. Bij de hervorming van Smart, toen het Chinese Geely er deels eigenaar van werd, werden er andere nieuwe modellen ontwikkeld en nog geen opvolger voor de ForTwo. Achter de schermen borrelde er echter toch iets, zo blijkt nu. Smart kondigt officieel de Smart #2 aan en dan weet je natuurlijk wel hoe laat het is.

We krijgen het silhouet van de Smart #2 al te zien en dat laat weinig aan de verbeelding over. Smart noemt zelf nota bene ook de ForTwo nog in het persbericht. Het gaat zoals gezegd om een tweezitter én hij is niet geheel verrassend volledig elektrisch. Smart richt zijn pijlen hiermee op andere compacte kleintjes, dan denken we onder meer aan de Hyundai Inster en de Dacia Spring, maar het zou zomaar kunnen dat de Smart #2 nog net een slagje korter is. Echt een volwaardige elektrische auto, die vanwege zijn formaat zijn meerwaarde in drukke steden moet laten zien. Wellicht handig voor wie zoekt in het gat tussen brommobielen als de Citroën Ami en volwaardige auto's als de genoemde Inster en Spring. Waarschijnlijk wordt de Smart #2 alleen wel een relatief dure jongen.

Smart belooft dat de Smart #2 volgend jaar zijn internationale entree maakt en dat hij specifiek met de Europese markt in gedachten is ontwikkeld. Mogelijk krijgen we hem hier dan dus ook al iets eerder te zien. De Smart #2 rolt straks van de band in China.