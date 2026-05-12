Met ingang van 2027 mogen er in China geen nieuwe auto's meer worden geïntroduceerd waarbij de portiergrepen volledig in de deuren zijn verzonken. De Smart #1 verliest ze nu al. Daarmee is het merk er vroeg bij.

Auto's waarbij de handgrepen in de portieren verzonken zijn, staan in China op de zwarte lijst. Vanaf 2027 mogen er in het land geen nieuwe modellen meer worden geïntroduceerd die dergelijke portiergrepen hebben. Het gaat om zowel handmatige (Tesla) als volledig elektrisch uitschuifbare exemplaren. Auto's die momenteel verborgen deurgrepen hebben, mogen ze van de Chinese wetgever tot 2029 behouden. Smart is er met de #1 nu zeer vroeg bij.

In de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie heeft AutoWeek afbeeldingen gevonden van de Smart #1 met de nieuwe deurgrepen. Inderdaad: dat zijn portiergrepen die je gewoon kunt beetpakken zonder eerst ergens op te drukken. Wereldschokkend is de wijziging natuurlijk niet. Opvallend wel. Smart heeft immers tot 2029 de tijd om de #1 van zijn verzonken portiergrepen te ontdoen.

Smart is niet op zijn achterhoofd gevallen en voert direct meer wijzigingen door. Zo staat de auto nu op een vernieuwd platform dat 800V boordspanning en dus waarschijnlijk ook hogere laadvermogens mogelijk maakt. Ook nieuw is een lidar-module in het dak. Interessant is verder het vermogen van de elektromotor in de tot nu toe enige versie die Smart heeft geregistreerd. Die heeft een 333 pk sterke elektromotor. Die had de #1 niet eerder.

Informatie met betrekking tot de voor Europa bestemde vernieuwde Smart #1 hebben we nog niet. Ongetwijfeld volgen binnenkort niet alleen andere vernieuwde Smarts met aangepaste deurgrepen, maar ook modellen van andere automerken met vernieuwde exemplaren.