Opmerkelijke familie-uitbreiding bij Smart. Ruim voordat het merk eindelijk met een spiritueel opvolger van de ForTwo komt, heeft het een lage gestrekte vijfdeurs. Dit is de Smart #06.

Ruim voordat Smart wil dat je hem ziet kan AutoWeek je de eerste foto's en de eerste technische informatie van de Smart #06 met je delen. Dat is in tegenstelling tot de #01, #03 en #05 geen elektrische SUV, maar een plug-in hybride liftback.

De Smart #06 is 4,9 meter lang, 1,92 meter breed en s1,5 meter hoog. Zijn wielbasis bedraagt 2,93 meter. Daarmee is de #06 wat afmetingen betreft grofweg vergelijkbaar met een Skoda Superb, al heeft de Smart wel mooi 9 centimeter extra tussen de voor- en achteras.

Vooralsnog is de Smart #06 er alleen als EHD. Daarmee is het na SUV #5 de tweede Smart die een plug-in hybride aandrijflijn heeft. Volgens de door AutoWeek opgedoken informatie heeft de Smart #06 EHD een 1.5 benzinemotor die 163 pk genereert. Later ongetwijfeld meer!