Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Smart #06: lage vijfdeurs plug-in hybride die je officieel nog niet mag zien

Uitbreiding

2
Smart #06 EHD
Lars Krijgsman

Opmerkelijke familie-uitbreiding bij Smart. Ruim voordat het merk eindelijk met een spiritueel opvolger van de ForTwo komt, heeft het een lage gestrekte vijfdeurs. Dit is de Smart #06.

Opmerkelijke familie-uitbreiding bij Smart. Ruim voordat het merk eindelijk met een spiritueel opvolger van de ForTwo komt, heeft het een lage gestrekte vijfdeurs. Dit is de Smart #06.

Ruim voordat Smart wil dat je hem ziet kan AutoWeek je de eerste foto's en de eerste technische informatie van de Smart #06 met je delen. Dat is in tegenstelling tot de #01, #03 en #05 geen elektrische SUV, maar een plug-in hybride liftback.

De Smart #06 is 4,9 meter lang, 1,92 meter breed en s1,5 meter hoog. Zijn wielbasis bedraagt 2,93 meter. Daarmee is de #06 wat afmetingen betreft grofweg vergelijkbaar met een Skoda Superb, al heeft de Smart wel mooi 9 centimeter extra tussen de voor- en achteras.

Vooralsnog is de Smart #06 er alleen als EHD. Daarmee is het na SUV #5 de tweede Smart die een plug-in hybride aandrijflijn heeft. Volgens de door AutoWeek opgedoken informatie heeft de Smart #06 EHD een 1.5 benzinemotor die 163 pk genereert. Later ongetwijfeld meer!

2 Bekijk reacties
Smart

PRIVATE LEASE Smart

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Smart Forfour 1.0 Passion | Airco/Clima | Cruise Control | Navigatie |

Smart Forfour 1.0 Passion | Airco/Clima | Cruise Control | Navigatie |

  • 2018
  • 75.248 km
€ 7.845
Smart Fortwo 1.0 MHD PASSION/AUTOMAAT/CABRIO/AIRCO-CLIMATE/BLUETOOTH

Smart Fortwo 1.0 MHD PASSION/AUTOMAAT/CABRIO/AIRCO-CLIMATE/BLUETOOTH

  • 2011
  • 110.036 km
€ 6.950
Smart #1 Launch Edition 66 kWh 272pk Automaat PANO-DAK | WIT LEDER | 19''LM | 360° CAM. | HEAD-UP | CRUISE.C | DODE HOEK

Smart #1 Launch Edition 66 kWh 272pk Automaat PANO-DAK | WIT LEDER | 19''LM | 360° CAM. | HEAD-UP | CRUISE.C | DODE HOEK

  • 2023
  • 25.286 km
€ 27.995

Lees ook

Autotest
Smart #5 Mini Countryman dubbeltest

Dubbeltest: De Smart #5 is bizar snel, maar minder 'af' dan de Mini Countryman

Nieuws
Smart #2 teaser

Smart #2 komt eraan: spiritueel opvolger van de ForTwo

Nieuws
Smart #1

Smart #1 en #3 goedkoper dan ooit na prijsdaling

Nieuws
Smart #5 Back to Basics

De Smart #5 is duur, maar ook groot en luxueus – Back to basics

Nieuws
Smart #5 EHD

Smart #5 heeft bereik van meer dan 1.600 kilometer

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.