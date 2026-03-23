Slovenen mogen nog maar 50 liter per dag tanken

Teveel 'tanktoeristen'

Tanken Foto: ANP/EPA
In Slovenië mogen automobilisten voorlopig nog maar 50 liter per dag tanken door tekorten bij pompen. Het land heeft last van Italianen en Oostenrijkers die komen tanken, omdat benzine en diesel er veel goedkoper zijn. Nu de brandstofprijzen overal sterk zijn toegenomen, is een ritje naar Slovenië om te tanken voor hen opeens een stuk interessanter.

Premier Robert Golob zei dat er geen reden is voor paniek. "Laat me u geruststellen dat er genoeg brandstof is in Slovenië", zei hij, terwijl er ook verkiezingen zijn in het land. Golob stelde dat er wel problemen zijn rond het transport van brandstof naar tankstations. Hij wil het leger inzetten om dat op te lossen. Verder geldt er voor bedrijven een dagelijks maximum van 200 liter.

Het is nog niet duidelijk hoe er zal worden gecontroleerd of mensen zich aan de regel houden. Veel tankstations in Slovenië waren zondag gesloten. Die van het Hongaarse olie- en gasbedrijf MOL waren wel open. Dat bedrijf had zelf al limieten ingesteld van 30 liter voor particulieren en 200 liter voor bedrijven.

