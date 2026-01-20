De privé-radarauto is op dit moment in Frankrijk hét ultieme middel om snelheidsovertreders op te sporen en te bestraffen. De voertuigen, samen het Radar Dexter-systeem genoemd, rijden dagelijks tussen het gewone verkeer en worden bestuurd door privéchauffeurs. Ze worden zelden door andere weggebruikers opgemerkt en inmiddels bestaat de vloot uit meer dan driehonderd voertuigen.

Getinte achterruit

Sinds 2018 rijden de eerste radarauto’s met privéchauffeurs op de Franse wegen. Het begon in Normandië, maar inmiddels zijn ze in vrijwel alle regio’s van Frankrijk actief. Overtreders worden betrapt door de mobiele radar wanneer ze te hard rijden. Mobiele flitsapps staan machteloos tegen de immer bewegende radarvloot.

Waar ze aanvankelijk nog relatief eenvoudig te herkennen waren vanwege de zichtbare mobiele radar op het dashboard, is dat bij de nieuwste auto’s niet meer het geval. Er zijn namelijk ongeveer dertig exemplaren van de vierde generatie Ford Focus aan de vloot toegevoegd. En deze wagens hebben getinte achterruiten en achterste zijruiten. Je kunt de apparatuur dus niet meer zien als je zo’n auto inhaalt. Dit wordt in de toekomst de standaard.

Citroën C5 en Ford Focus

Onlangs is ook de Citroën C5 Aircross toegevoegd aan de vloot van Dexter. Daarnaast rijden er verschillende andere modellen rond, vooral op routes die bekend staan om een verhoogde kans op ongevallen. De chauffeurs rijden dag en nacht, ongeacht het weer, op snelwegen, nationale, provinciale en gemeentelijke wegen.