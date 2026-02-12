Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Slimme plug-in hybride gezinsauto van Ford komt tóch naar Nederland

Tot 110 kilometer elektrisch

2
Ford Tourneo Connect PHEV
Lars Krijgsman

Het leveringsgamma van Ford is in de afgelopen jaren uitgedund. De Fiesta is er niet meer en ook de Focus behoort tot het verleden. Wie een plug-in gezinsauto zoekt die nog praktischer is dan de Ford Kuga PHEV, kan straks ook bij Ford terecht. De Ford Tourneo Connect PHEV komt namelijk tóch naar Nederland.

Wat niet is, kan altijd nog komen. De Ford Tourneo Connect PHEV die begin 2024 debuteerde, zou niet naar Nederland komen. De importeur gaf destijds aan zich op de volledig elektrische E-Tourneo Courier te richten. Dat feest ging niet door. Medio vorig jaar schreef AutoWeek dat die elektrische ludospace in ieder geval voorlopig toch niet in Nederland op de markt zou komen. Wat heeft Ford nu besloten? Juist: de plug-in hybride Ford Tourneo Connect PHEV komt tóch onze kant op. Dat kan AutoWeek exclusief melden.

De Ford Tourneo Connect PHEV is de plug-in hybride personenautoversie van de Transit Connect. Voor wie het overzicht een beetje kwijt is: de Transit-familie bestaat in vier vormen en twee smaken. De bestelautoversies heten Transit, de personenautoversies Tourneo. Die aanduiding wordt gevolgd door een naam voor het soort model. Van klein naar groot: Courier, Connect, Custom en simpelweg 'Transit'.

Ford Tourneo Connect

Ford Tourneo Connect: alleen als Trend of als Titanium.

Waar de Ford Tourneo/Transit Custom als basis dient voor de Volkswagen Transporter, dient in het geval van de Ford Tourneo Connect PHEV juist een Volkswagen als basis: de Caddy. De Ford Tourneo Connect PHEV wordt aangedreven door een 150 pk krachtig samenspel van een benzinemotor en een elektromotor. Schakelen gaat met een zeventraps DSG-automaat. Het elektrisch bereik: tot 110 kilometer. Snelladen kan met maximaal 50 kW.

Exacte prijzen hebben we nog niet, al kan AutoWeek je wél al indicatieprijzen voorschotelen. De Ford Tourneo Connect PHEV komt als Trend en Titanium onze kant op. Daarnaast kun je kiezen uit twee lengteversies. Voor de Ford Tourneo Connect PHEV Trend ben je zo'n €38.000 kwijt, voor de rianter uitgeruste Titanium zo'n €40.000. De langere Grand Tourneo-versies die ook nog eens plek bieden aan zeven in plaats van vijf inzittenden zijn zo'n €2.900 duurder.

2 Bekijk reacties
Ford Ford Tourneo Connect

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Ford Tourneo Connect L2 Rolstoelauto Automaat 5+1

Ford Tourneo Connect L2 Rolstoelauto Automaat 5+1

  • 2025
  • 1.000 km
€ 57.950
Ford Tourneo Connect 1.0 Titanium Panoramadak, Cruise, PDC. Garantie

Ford Tourneo Connect 1.0 Titanium Panoramadak, Cruise, PDC. Garantie

  • 2018
  • 116.063 km
€ 16.450
Ford Tourneo Connect

Ford Tourneo Connect

  • 2025
  • 0 km
prijs op aanvraag

Lees ook

Nieuws
Ford Tourneo Connect PHEV

Ford Tourneo Connect PHEV: heel veel ruimte en 110 km elektrisch

Nieuws
NCAP

NCAP: Renault Mégane E-tech Electric en 5 andere nieuwe modellen scoren maximaal

Nieuws
Ford Tourneo Connect

Nieuwe Ford Tourneo Connect is een Caddy

Nieuws
Spyshots Ford Tourneo/Transit Connect

Nieuwe Ford Transit/Tourneo Connect is aangepaste Caddy

Nieuws
Ford Tourneo Connect Active en Transit Connect Act

Ford Tourneo Connect en Transit Connect als Active!

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.