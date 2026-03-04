Er komt een sportieve topversie van de Opel Corsa die bijna twee keer zo sterk is als de nu sterkste versie. Die heet Opel Corsa GSE, brengt 280 pk op de weg en is daarmee klaar om de Peugeot e-208 GTi te gaan jennen.

Peugeot heeft de elektrische e-208 GTi, Lancia de Ypsilon HF en Opel mengt zich straks met de Corsa GSE op het strijdveld waar de compacte elektrische hothatches elkaar te lijf gaan. Die drie technisch aan elkaar gerelateerde Stellantis-spierbundels delen hun hardware met elkaar. Net als de e-208 GTi en Ypsilon HF is de Opel Corsa GSE behoorlijk potent. Hij krijgt een 280 pk sterke elektromotor en moet met dat vermogen in staat zijn om vanuit stilstand in minder dan zes seconden een snelheid van 100 km/h te sprinten. Rap zat dus. Met 280 pk en 345 Nm is de Corsa GSE straks aanzienlijk sterker dan de Volkswagen ID Polo GTi die 226 pk krachtig wordt.

Meer cijfer? Hebben we, dankzij de e-208 GTi en Ypsilon HF natuurlijk. De Opel Corsa GSE krijgt een 52 kWh accu en onderscheidt zich daarmee niet van de reguliere 156 pk sterke elektrische Corsa. Mik op een elektrisch bereik van zo'n 350 kilometer. Natuurlijk is de Corsa GSE lekker dik uitgevoerd. Het gekiekte testexemplaar op deze foto's draagt nog een wild stickervelletje, maar laat al goed zien wat je van de sportieve Corsa kunt verwachten. Dikke wielen, zwarte accenten, gele remklauwen en aangezet bumper- en spoilerwerk aan zowel voor- als achterzijde.