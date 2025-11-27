Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Slecht nieuws: benzine wordt 6 cent per liter duurder

Minder accijnskorting, meer betalen

20
Tanken (ANP)
Lars Krijgsman

Slecht nieuws als bij jou de tranen al over je wagen rollen bij het tanken. De brandstofaccijnzen gaan per 1 januari 2026 namelijk tóch omhoog.

"De kogel is door de kerk. De korting op de brandstofaccijns wordt met een jaar verlengd. Dat betekent dat de benzineprijzen en dieselprijzen per 2026 niet direct omhoogschieten", schreven we in september. Goed nieuws voor wie een brandstofauto heeft. Nu is er minder goed nieuws. De korting blijft bestaan, maar is per 1 januari wel flink lager.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van de ChristenUnie om de brandstofaccijnskorting met 448 miljoen euro te verlagen naar 1,27 miljard euro. Het gevolg daarvan: de accijns op een liter benzine neemt toe van €0,79 naar €0,84 cent. Het gaat om een verhoging - of eigenlijk verlaging van de korting - met 5,5 cent. De accijns op een liter diesel neemt met 3,6 cent toe, die op lpg met 1,3 cent.

Het vrijgekomen geld zet de overheid in om bezuinigingen op en daarmee verschraling van het openbaar vervoer te voorkomen.

20 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Skoda 100 concept

Skoda 100 herleeft als hypermoderne sedan

Peugeot e-308 SW GT

Test: Peugeot e-308 SW - Scherpere snoet, scherpere prijs

Nieuws
Benzine tanken bij tankstation (ANP)

Tanken duur ondanks lage olieprijs: 'oorlog en hogere marges'

Nieuws
Aspark Owl Roadster

Bloedsnelle elektrische hypercar uit Japan is nu ook dakloos

Nieuws
Toyota Probox

Deze doodeenvoudige en dik 10 jaar oude nieuwe Toyota kost €10.500

Lezersreacties (20)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.