Skoda blikt nog maar eens vooruit op de Skoda Vision O, een voorbode van een elektrische tegenhanger van de Octavia. Nu krijgen we een belangrijk detail van het interieur te zien.

Laat het aan de Volkswagen Group maar over om een uitgebreide teasercampagne in elkaar te zetten. Als er iets interessants te zien is, dan kunnen we niet anders dan het toch even alvast onder de aandacht brengen. Zo leek aanvankelijk deze nieuwe teaserfoto van de Skoda Vision O eigenlijk het delen niet waard, maar is er toch een interessant detail te zien. We zien hier de omtrek van een behoorlijk breed paneel op het dashboard. Het lijkt er dus sterk op dat de Skoda Vision O over bijna de hele breedte van zijn dashboard een scherm of schermencluster krijgt.

Dat is nogal een verandering voor Skoda, dat zijn interieurs ondanks de komst van schermen toch ook vooral vrij nuchter ingedeeld houdt én fan is van knoppen. Maar het komt ook weer niet helemaal uit de lucht vallen. Dik een jaar geleden kwam Chan Park van Nio over naar Skoda om meer minimalistische interieurs te gaan ontwerpen voor de Tsjechen. Het lijkt erop dat we met de Vision O een belangrijke eerste stap in die richting te zien krijgen.

Op 8 september wordt de Skoda Vision O getoond, tijdens de IAA in München. Zoals gezegd geldt het studiemodel als een voorbode van een elektrische auto die straks naast de Skoda Octavia in het aanbod staat.