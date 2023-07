Skoda’s kleinste en minst dure elektrische model - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Binnen de enorme Volkswagen Group is Seat vooralsnog het enige volumemerk dat géén elektrisch model verkoopt. Het EV-aanbod van Skoda houdt met enkel de Enyaq iV niet over. Maar dat gaat veranderen. Er is een heel stel elektrische nieuwkomers uit Tsjechië in aantocht, waaronder deze kleine en relatief betaalbare compacte cross-over.

Hoewel de Volkswagen Group zich met Skoda overduidelijk op de grote massa richt, heeft dat merk momenteel net zo veel elektrische auto’s in het aanbod als Porsche. Inderdaad: één. Al kent die Enyaq iV wel een reguliere en een gelikte Coupé-variant. Audi en Volkswagen bieden al meerdere EV’s aan. Zo heel gek is dat niet. Vooralsnog zijn elektrische auto’s relatief duur en Audi- en ­Volkswagen-rijders zijn eerder bereid de ­portemonnee te trekken voor de voordelen van volledige elektrificatie. Maar de Tsjechen laten het er niet bij zitten. Integendeel zelfs. In het Skoda-hoofdkantoor in Mladá Boleslav liggen plannen klaar voor een uitgebreid elektro-­offensief.

Kleinste van zes

Tot en met 2026 vuurt Skoda maar liefst zes nieuwe elektrische modellen op de markt af. De Enyaq iV en de Enyaq iV Coupé krijgen opvolgers, er komt een grotere zevenzits SUV, een stationwagon en een equivalent van de Karoq, dat Eloq gaat heten; allemaal ­elektrisch. De nieuwkomer waarvan de ­Tsjechen ongetwijfeld de meeste exemplaren gaan verkopen, wordt een compacte cross-over die je als elektrisch equivalent van de Kamiq kunt ­beschouwen. Voor die vooralsnog naamloze elektrische cross-over – we verwachten dat zijn naam met een E begint en op een Q eindigt – geeft Skoda een ­verwachte Europese instapprijs op van €25.000. Dat is opvallend, want Volkswagen komt over een paar jaar met de ID2 die juist iets minder dan 25 mille moet gaan kosten. Was Skoda niet juist het voordelige alternatief voor Volkswagen? Zeker. En dat blijft ook zo. De ID2 wordt namelijk het elektrische alternatief voor de Polo. Gewoon een hatchback dus. Bovendien krijgt de ID2 een cross-overbroer die ongetwijfeld wel meer dan 25 mille gaat kosten. De elektrische compacte Skoda valt wel voordeliger uit dan zijn alternatief van Volkswagen en dat van Cupra: de voorheen als Urban Rebel aangeduide Raval.

De kleine elektrische Skoda meet 4,10 meter en is straks praktisch net zo groot als de ­Fabia die nog enkele jaren parallel ­leverbaar zal zijn. De Fabia is voor zijn klasse al ruim, maar de elektrische cross-over belooft een balzaaltje te worden. De ruimte in het ­interieur moet vergelijkbaar zijn met die van de bijna 30 centimeter langere Scala.

Net als zijn neefjes en nichtjes van VW en Cupra komt de kleinste stekker-Tsjech op het MEB Entry-platform te staan, een aangepaste versie van de MEB-basis van onder meer de Enyaq iV. Reken op uitvoeringen met een ­actieradius tot 400 à 450 kilometer en misschien komt er wel een RS-achtig topmodel met een elektrohart dat zo’n 230 pk sterk is.

Nieuwe fase

Met de Vision 7S lieten de Tsjechen vorig jaar al zien welk designpad ze de komende jaren gaan bewandelen en dus gaat ook de kleinste elektrische Skoda in niets lijken op wat je ­nu bij het merk kunt kopen. Skoda hangt de op de Enyaq iV nog aanwezige, relatief grote grille aan de wilgen en kiest voor een front met daarin slechts relatief smalle koelopeningen. De over twee lagen verdeelde koplampen zoals je die van bijvoorbeeld de Kamiq en de Karoq kent, keren in zekere zin terug, al kiest Skoda behalve voor een horizontale streep ledverlichting voortaan voor een of meerdere verticale led-elementen die als daadwerkelijke koplampen fungeren. Met zijn strakke, rechte lijnen en haakse hoeken die worden afgewisseld met afgeronde vormen kiest de fabrikant voor een niet al te speelse en vrij serieuze ­uitstraling.

Heel anders zijn de elektrische auto’s die hij straks tegenover zich krijgt. Zo komt Renault met de met retrodesign overladen elektrische 5, en in de vorm van een op de 4 geïnspireerde ‘4ever’ komt daar een cross-over naast. Als de EV9 een hint geeft van wat we van Kia in dit segment kunnen verwachten, dan komen die Koreanen – net als Hyundai waarschijnlijk – weer met heel andersoortig ogende modellen. Voor ieder wat wils dus en dat is gezien de huidige tijden van vooral agressief autodesign een welkome verandering.

Net als de cross-overversie van de ID2 rolt Skoda’s potentiële elektrische prijspakker vanaf 2025 van de band in het Spaanse Pamplona. Daar schroeft Volkswagen nu de Polo, T-Cross en Taigo in elkaar.