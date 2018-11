‘Skoda’s EV’s behouden familiegezicht’

Met de Scala wil Skoda een vernieuwde designweg inslaan. Van het ooit functionele hoekige design moet er naar eigen zeggen meer emotie in alle ontwerpen komen. Bij de Vision RS concept-auto en op schetsen van de nieuwe Scala kregen we een voorproefje, waardoor we weten dat Skoda een aantal nieuwe kenmerken bij zijn volgende modellen gaat toepassen. Een ronder aflopende neus en harde lijn met vouw die van voor naar achter aan de zijkant loopt, moeten het geheel dynamischer maken. De vooruitstekende grille en - naar eigen zeggen - ‘kristallen’-koplampen zorgen voor een vernieuwd aanzicht. Het Skoda-logo komen we in de toekomst op de kont niet meer tegen, want vanaf de Scala schrijft het merk de naam vol uit. De Scala, een nieuwe compacte middenklasser, is volgens Skoda’s hoofd van de ontwerpafdeling, Oliver Stefani (foto 3), het eerste model met het nieuwe familiegezicht waarna velen volgen. “Volgend jaar staat de nieuwe Octavia met veel Scala-invloeden op de agenda.”

Na de Octavia volgen naar verwachting reguliere modellen als de Fabia en SuperB, maar ook volledig elektrische auto’s staan op de productplanning. Stefani: “Deze willen we hetzelfde familiegezicht geven als de ‘normale’ auto’s. Ze hoeven niet sterk van het overige gamma af te wijken. Wel willen we dat iedereen in één oogopslag ziet dat het om een EV van Skoda gaat. Daarom gaan we aan de slag met enkele kenmerken die we in elke elektrische auto gaan verwerken.” De komst van de eerste EV heeft volgens Stefani overigens veel invloed gehad op Skoda’s “design DNA”. “Het was tijd om wat meer emotie bij de tekentafel toe te laten. Door de grote batterijen krijg je al snel een hoge koets, maar door de designtaal aan te passen blijft het ontwerp veel meer in evenwicht. Dit zetten we nu bij al onze modellen door. Van Simply Clever willen meer naar Simply Surprising gaan.”

Begin volgende maand trekt Skoda het doek van de Scala. Dan weten we definitief welke design-weg het merk is ingeslagen. Om te weten hoe alle andere (elektrische) modellen eruit komen te zien, moeten we meer geduld hebben. Veel meer.