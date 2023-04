Skoda's elektrische zevenzitter - Vooruitblik

Highlights

Grote, elektrische zevenzitter

MEB-basis

Productieversie Vision 7S

Komt de auto op deze pagina’s je bekend voor? Dat is niet zo gek. Onze tekenaar gebruikte namelijk de Skoda Vision 7S-concept-car als basis, om de simpele reden dat Skoda zelf dat ook doet bij de ontwikkeling van de nieuwe zevenzitter. De Vision 7S debuteerde in augustus vorig jaar. Skoda maakt er geen geheim van dat dit model niet alleen concreet vooruitblikt op een nieuwe grote zevenzitter, maar tevens een andere designrichting voor het merk inluidt. Alle reden dus om aan te nemen dat deze concept-car een goede indruk geeft, ook omdat de Vision 7S er al behoorlijk productierijp uitziet.

Hoewel de nog naamloze EV als zevenzits SUV conceptueel vergelijkbaar is met de traditioneel aangedreven Kodiaq is hij straks aan alle kanten groter. Reken op een lengte van dik 5 meter en een hoogte van tegen de 1,90 meter. Samen met een wielbasis van meer dan 3 meter en een relatief korte neus – hij is immers elektrisch – belooft hij daarmee nog veel ruimer te zijn dan de Kodiaq, die op dat vlak al weinig tekortkomt. We mogen uitgaan van meer zitruimte achterin, zowel op de ongetwijfeld verschuifbare middelste rij als op de tweezitsbank helemaal achterin. Zulke elektrische ruimtereuzen zijn er nog niet zoveel, dus op dit moment is de grote Skoda redelijk uniek in het Europese autolandschap. Als hij eenmaal verschijnt, is dat echter anders. Kia lanceert een EV9, die wellicht gezelschap krijgt van een soortgelijke Hyundai. Binnen de Volkswagen Group is het bepaald niet ondenkbaar dat de grote Skoda een zustermodel van Volkswagen, Cupra en/of Audi krijgt. Volkswagen heeft zelf al een elektrische zevenzitter in huis, de ID.6, al is die voorlopig alleen in China leverbaar. De nieuwe Skoda zal vermoedelijk een flinke slag groter zijn.

Verticale elementen

De nieuwe designtaal van Skoda is volgens de designbaas van het merk voorbehouden aan de volledig elektrische modellen. Die gaan zich meer onderscheiden van de conventionele Skoda’s. Niet zo gek, want bij de Enyaq is duidelijk te zien dat hij niet als volledig elektrische auto is ontworpen. Hij heeft immers nog een grote ‘grille’, die is opgevuld met, afhankelijk van de uitvoering, zwarte kunststof of een soort etalage van ledverlichting. Bij de nieuwe tekenstijl is de neus van nature dicht, al is er nog wel een zwarte balk. Die herbergt allerlei camera’s en sensoren en dient daarmee een doel. Koplampen en achterlichten zijn in een opvallende T-vorm gegoten. Verticale en T-vormige elementen komen ook elders terug, bijvoorbeeld in de opvallende achterste raamstijl. Onze tekenaar gaat ervan uit dat de verticale deurgrepen van de concept-car het productiestadium niet gaan halen, maar hij geeft uiteraard geen garanties. Zelfs de logo’s zijn anders dan bij de huidige modellen. Het bekende ronde embleem maakt plaats voor de merknaam ‘Skoda’, in een frisse, nogal afwijkende vorm. Achterop is die overstap al eerder gemaakt, maar vinden we de breed uitgeschreven merknaam nu tevens in een nieuw lettertype terug.

600 kilometer bereik

Naar de exacte specificaties kunnen we slechts gokken, maar in grote lijnen is er wel wat over te zeggen. Zo weten we zeker dat de auto straks op het MEB-platform van de Volkswagen Group staat, hoogstwaarschijnlijk de nog te lanceren herziene variant. Dat betekent dat het model in principe een achterwielaandrijver is. Tegelijk mogen we diverse verbeteringen tegemoet zien. Zo belooft Volkswagen laadsnelheden tot meer dan 200 kW, terwijl de EV’s in het huidige aanbod bij 170 kW pieken. Met de komst van nieuwe, grotere modellen is de kans groot dat de maximale accucapaciteit omhoog gaat. Skoda stelt dat de concept-car 89 kWh heeft, bepaald geen onrealistische waarde voor een productieauto van dit formaat. Met zo’n batterij moet een theoretische actieradius van 600 kilometer of meer haalbaar zijn, wel zo prettig tijdens lange vakantieritten met het gezin. Wanneer de ruimtereus op de markt komt, kunnen we nog niet zeggen. De auto is onderdeel van een elektrisch drietal dat tussen nu en 2026 het levenslicht ziet. Naast de zevenzitter komen er voor dat jaar een kleine EV van Fabia-formaat en een compacte elektrische SUV die onder de Enyaq een plek in het gamma krijgt. En de Kodiaq? Die zevenzitter met brandstofmotoren blijft bestaan en verschijnt later dit jaar zelfs in een geheel nieuwe vorm.