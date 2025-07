Skoda breidt zijn aanbod stevig uit. Met name op elektrisch vlak. Het heeft een elektrische stationwagon in het segment van de Skoda Octavia in het vat zitten en binnenkort blikt het daar met een Vision O geheten studiemodel concreet op vooruit.

De Enyaq, Enyaq Coupé en de kleinere Elroq zijn straks niet meer de enige elektrische modellen van Skoda. De Tsjechen komen met een compacte elektrische cross-over die Epiq gaat heten en zo'n €25.000 moet gaan kosten en hebben een flinke de Vision 7S. in het vat zitten, maar daarmee is de EV-honger nog niet gestild. Al in 2023 gaf Skoda aan dat het ook een elektrische stationwagon zou gaan bouwen. Lang bleef het stil rond die auto, maar binnenkort krijgen we toch écht iets van te zien!

Althans, van een concrete voorbode op die elektrische stationwagon. Die vooruitblik heet Skoda Vision O en je kan wel raden waar de O in de naam waarschijnlijk naar verwijst. Skoda zegt het zelf niet, maar de kans dat de O voor Octavia staat is groot. Dat betekent vast niet dat de productieversie van de Vision O de Octavia gaat vervangen, wel dat de auto als elektrisch equivalent van dat model gezien kan worden. De officiële lezing is dat de O met zijn ronde vorm verwijst naar 'het concept van circulariteit'.

Begin september beleeft de Skoda Vision O in München zijn werelddebuut. Twee jaar geleden gaf het merk al aan dat zijn elektrische stationwagon zo'n 4,7 meter lang zou worden. Met die wagenlengte komt hij overeen met de Octavia (Combi) en zal de auto een aanzienlijke maat kleiner zijn dan de ruim 4,95 meter lange Volkswagen ID7 Tourer.