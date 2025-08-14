Ga naar de inhoud
Skoda Vision O: vooruitblik op elektrisch alternatief Skoda Octavia bijna klaar!

Skoda Vision O
Lars Krijgsman

Skoda komt met een elektrische stationwagon. Het duurt naar verwachting nog zeker een jaar voordat die op de markt komt. De Tsjechen blikken met de Vision O wel alvast vooruit op het elektrische alternatief voor de Skoda Octavia Combi.

Skoda breidt zijn aanbod elektrische modellen in hoog tempo uit. Eerst had het enkel de Enyaq, inmiddels kennen we ook de kleinere Elroq. De komende jaren komen daar nog een compacte elektrische cross-over bij die Epiq gaat heten, evenals een elektrische SUV met zeven zitplaatsen. Wat er ook komt: een elektrische stationwagon! Dat wordt een elektrisch alternatief voor de Skoda Octavia Combi. De Tsjechen geven nu meer beeld van een concrete vooruitblik op die auto vrij: de Vision O.

De Skoda Vision O beleeft op 8 september zijn werelddebuut in München. Hoewel het studiemodel nog volop in de duisternis staat, vallen al een handjevol details te zien. Zo krijgt de Skoda Vision O een snuit met ogenschijnlijk geknepen koplampen. Helemaal in lijn met Skoda's piepjonge designtaal dus. We verwachten dat de Vision O zo'n 4,7 meter lang zal zijn. De Volkswagen ID7 Tourer is met zijn wagenlengte van 4,95 meter een flinke slag groter.

Volgens Skoda verwijst de O in de naam van de concept-car naar circulariteit, al achten wij het aannemelijk dat Skoda er ook mee verwijst naar 'Octavia'. De elektrische stationwagon gaat namelijk als alternatief voor die auto dienen. Binnenkort meer!

