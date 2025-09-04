Skoda Vision O: suicide-doors en dunne verlichting

Volgens goed Skoda-gebruik wordt ook de Skoda Vision O niet zomaar ineens onthuld, maar krijgen we vooraf steeds wat meer te zien. Zo laat Skoda in een video vandaag zien hoe er aan de auto getekend wordt en zodoende vangen we ook weer enkele details op. Het is duidelijk te zien dat de Skoda Vision O zowel aan de voor- als achterkant behoorlijk strakke lijnen én dunne verlichting krijgt. Een opvallend ander detail dat we te zien krijgen, is dat het studiemodel suicide-doors heeft. Dat gaat het productiestadium natuurlijk niet halen. Verder ontwaren we ook hier weer ontwerpinvloeden van de Skoda Vision 7S, waarmee de huidige desingrichting ingeluid werd.

Waar die Vision 7S vooruitblikte op een geheel nieuwe elektrische zevenzits-SUV van Skoda, is de Skoda Vision O een voorbode op een elektrische Skoda Octavia Combi-tegenhanger. Vandaar ook de 'O'. Het belooft dus meer een stationwagon dan een SUV te worden. Wordt het dan Skoda's versie van de Volkswagen ID7? Nou, niet helemaal. De Skoda wordt zo'n 4,7 meter lang en dat is toch zomaar 25 cm korter dan de Volkswagen. Komende maandag is in München bij de IAA de onthulling van de Skoda Vision O.