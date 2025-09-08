Dit is de Skoda Vision O: een studiemodel waarmee Skoda een duidelijk signaal afgeeft. Skoda komt op termijn met een lel van een elektrische stationwagon die wat formaat betreft netjes tussen de Octavia Combi en Superb Combi invalt. Als die er tegen die tijd nog zijn, welteverstaan.

Wie Skoda hoort, denkt vast aan gebruiksgemak en interieurruimte. Tegenwoordig misschien ook wel aan elektrische modellen. Skoda heeft er inmiddels een aantal en het worden er nog meer. Er komt onder meer een SUV met zeven zitplaatsen en een compacte elektrische cross-over met een naar verwachting vriendelijk prijskaartje (Epiq). Aan elektrische cross-overs en SUV's heeft Skoda straks dus geen gebrek. Ook wie graag een traditionelere elektrische gezinsauto zoekt, kan straks bij Skoda terecht. Hoewel, straks ...

Laten we maar met het slechte nieuws beginnen. Er komt een productiemodel van de elektrische stationwagon op deze foto's, maar daarop moet je nog nog zeker vijf jaar wachten. Volgens Skoda geldt de Vision O als vooruitblik op een model dat voor 'in het volgende decennium' op de markt komt. Ergens in de jaren 30 dus, hoe gek dat ook klinkt. Dat is jammer voor wie het liefst gisteren nog een elektrische stationwagon van Skoda voor de deur parkeert, maar het maakt de Skoda Vision O niet direct minder interessant.

Design

Allereerst moet je de designstijl van deze Skoda Vision O in grote lijnen even op je laten inwerken. Volgens de Tsjechen hebben we hier te maken met een evolutie van de Modern Solid geheten huisstijl die je momenteel kent van nog piepjonge Skoda's als de Elroq en de gefacelifte Enyaq (Coupé). De elektrische pakezel heeft aan zowel voor- als achterzijde platte, brede T-vormige ledlampen die aan elkaar verbonden worden door sierelement dat als omlijsting van de het front (en de acherzijde) fungeert. Het Tech-loop-masker, noemt Skoda het. Iets soortgelijks zagen we al op de Epiq waar Skoda onlangs concreter op vooruitblikte. Tussen de achterlichten staat de merknaam uitgeschreven. Verlicht, uiteraard. Het is immers 2025.

Geen studiemodel zonder legio in meer of mindere mate interessante details. Zo zien we op de voorklep nabij de voorruit ventilatieopeningen die aan modellen uit een lang verleden doen denken. De voorklep zelf heeft een opvallend gewelde vorm die met zijn verhogingen aan weeszijden aansluit op de koplampen. In het lager gelegen deel ertussen is - ook in led-verlichting - de merknaam geschreven. Ook opvallend is de wijze waarop de B-stijl is vormgegeven. Die is vrij dik, wordt vooral bedekt door een in carrosseriekleur uitgevoerd deel van het achterportier en loopt aan de bovenzijde in een soort kegelvorm richting de dakrand. Meer interessante details: de Skoda Vision O heeft 'verborgen' ruitenwissers en aan de linker- én rechterkant laadaansluitingen om middels V2L-technologie andere apparaten op te kunnen laden.

Veel uiterlijkheden zullen het productiestadium niet onaangeroerd halen. De 'verkeerdom' openslaande achterportieren zijn een voorbeeld daarvan, al staan ze als je het ons vraagt wel erg leuk.

Tussen Octavia en Superb

De Skoda Vision O is een flinke schuit, maar is een bescheiden maatje kleiner dan de Volkswagen ID7 Tourer. Waar die Volkswagen 4,96 meter lang is, houdt de Vision O het beperkt tot 4,85 meter. Daarmee valt hij netjes in tussen de Octavia Combi en Superb Combi. Daar sluit ook de bagageruimte bij op aan. Achter in de Vision O past in theorie 650 liter. Met de achterbank plat maar liefst 1.700 liter. De elektrische stationwagon is 1,9 meter breed en 1,5 meter hoog. Onderdelen als aerodynamisch gevormde wielen, in de portieren verzonken handgrepen en de genoemde ruitenwissers moeten bijdragen aan een zo optimaal mogelijke aerodynamica en dus een zo groot mogelijk bereik. Over het bereik zegt Skoda echter nog niets. Wel heeft de fabrikant het over een 'toekomstig elektrisch platform' dat zich onder de koets schuilhoudt. Lekker futuristisch dus en dat past helemaal bij waar het hier om gaat: in grote lijnen vooruitkijken.

Kamerbreed scherm

De vormgeving van het interieur is eenvoudig van opzet. We zien een tweespaaks stuurwiel met fysieke knoppen - hoera! - en een groot verticaal georiënteerd infotainmentscherm. Direct achter het stuurwiel zit géén instrumentarium. Ook geen kleine digitale. Informatie als de snelheid die je rijdt en de status van het accupakket lees je af van een laag en maar liefst 1,2 meter breed display dat tussen de A-stijlen tegen de voorruit is geplaatst. Dat doet enigszins denken aan het nieuwe iDrive-scherm dat BMW in de iX3 introduceerde, al hebben we hier te maken met een écht scherm en niet met een projectie op een filmpje op de voorruit. Skoda Horizon Display, heet het scherm. Het is duidelijk waarom voor die naam is gekozen. De hoeveelheid informatie die op het scherm wordt getoverd is helemaal instelbaar. Je hebt dus niet altijd een bonte verzameling iconen en getallen recht voor je.

Skoda biedt naast fysieke knoppen en aanraakgevoelige bedieningsorganen eveneens de mogelijkheid om met je stem een en ander aan te sturen. Dat belooft eenvoudig te gaan, aangezien Skoda zijn spraakassistent(e) Laura volledig heeft omgetoverd tot een slim stukje kunstmatige intelligentie waar je op natuurlijke wijze tegen moet kunnen praten.

O

De O in de modelnaam verwijst met een beetje naar Octavia (Combi) waarvoor het studiemodel gedeeltelijk als toekomstig elektrisch alternatief moet dienen. O staat echter ook voor circulair, zo legt Skoda uit. In het studiemodel is dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van herwonnen materialen.

In Mlada Boleslav houdt men geregeld vergaderingen om nieuwe Simply Clever-foefjes te bedenken. Die vind je dan ook in deze Vision O. Zo heeft de elektrische stationwagon niet alleen een geïntegreerde maar uitneembare Bluetooth-luidspreker, maar ook een geïntegreerd koelkastje in de bagageruimte. Het studiemodel heeft niet één maar vier paraplu's in de portieren en is voorzien van een schermreiniger om afdrukken van vingers van het scherm te verwijderen.