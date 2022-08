Skoda Vision 7S: elektrische zevenzitter met 600 km bereik

Veel nieuws van Skoda vanavond. Het merk lanceert een nieuwe huisstijl met een nieuw logo, licht een tipje van de sluier op over de nieuwe modellen die de komende jaren verschijnen en laat één van die modellen vast zien als concept-car, onder de naam Skoda Vision 7S.

Tech-Deck

We beginnen met die auto, omdat die ook al een heleboel vertelt over de nieuwe stijl. Zo is de koets van de Vision 7S doorspekt met zaken die bij de nieuwe tekenstijl horen. Verticale en T-vormige elementen, zoals de verlichting voor en achter en de deurgrepen, spelen daarbij een opvallende rol. De dagrijlichten zitten in de horizontale streep die over de neus loopt, de eigenlijke koplampen zitten in het verticale deel. De combinatie van alle horizontale en verticale elementen in de neus wordt door Skoda het ‘Tech-Deck’ genoemd.

Een opvallend onderdeel daarvan is de inkeping aan de bovenkant, die wat doet denken aan Kia’s ‘Tiger Nose’. Hier vinden we ook het nieuwe logo van Skoda, dat eigenlijk meer schrift dan logo is. De merknaam staat voortaan dus niet alleen op de kont uitgeschreven, maar ook op andere plekken. Wel gaat dat op een nieuwe manier, compact en met een nieuw lettertype. De ‘haček’, het omgekeerde dakje op de S van ‘Škoda’, is op zo’n manier geïntegreerd dat hij eigenlijk niet meer als zodanig herkenbaar is.

Verder naar achteren valt op dat Skoda terugkeert tot een uiterst opgeruimde, minimalistische stijl. De scherpe vouwen en punten van de huidige Octavia en Enyaq ontbreken op de Vision 7S. Nu het toch over die Enyaq gaat: net als bij die EV speelt de ‘grille’ nog een grote rol bij het nieuwe familiegezicht. Anders dan bij de Enyaq gaat het echter niet om een dicht paneel dat met spijlen en chroom een echte koelopening imiteert, maar om een glanzend zwart element dat het anders wellicht wat saaie front wat moet onderbreken.

Kinderzitje

De zwarte elementen in voor- en achterbumper en rond de wielkastranden zijn niet van alledaagse kunststof, maar van gerecyclede autobanden. Dat materiaal treffen we trouwens ook binnen aan, op de vloer. Op neus en kont zijn onderaan opvallende ‘skidplates’ te vinden, onderbroken door een reeks verticale sleuven. De oranje spijlen in het midden van die rij zitten er niet alleen voor de sier, maar bieden volgens Skoda ook de mogelijkheid om het hoogspanningssysteem vanbuiten uit te schakelen na een ongeval. Wel zo veilig, en dat is een groot thema bij deze gezinsauto. Zo is de middelste plaats in het ruimtelijke interieur gereserveerd voor een (baby-) kinderzitje, dat achterwaarts op de ‘rail’ tussen de stoelen wordt geplaatst. Volgens Skoda is dat de meest veilige plek. De concept-car is daarmee feitelijk een 6+1-zitter, maar blikt vooruit op een 'echte' zevenzitter.

Het interieur is met slijtvaste materialen in theorie opgewassen tegen jarenlange marteling door kleine kinderen en oogt strak, maar niet té minimalistisch. Zo nemen we toch nog wat losse knoppen waar, wel zo prettig. Het interieur kent twee standen, ‘Drive’ en ‘Relax’ . In die laatste modus klapt het stuur weg en kunnen de passagiers ontspannen, maar het is wel verfrissend dat Skoda dit niet onder het rijden voor zich ziet. In plaats daarvan is ‘Relax’ puur bedoeld voor bij bijvoorbeeld de laadpaal. Onderweg moet er gewoon gestuurd worden, waarmee Skoda net als Renault inmiddels een wat realistischer kijk op autonoom rijden lijkt te hebben.

Ook opmerkelijk: in ‘Relax’ draait het 14,6-inch scherm, dat normaliter verticaal staat, naar een horizontale positie. Waar hebben we dat toch eerder gezien? Juist: bij BYD.

MEB

Uiteraard staat de Vision 7S net als de Enyaq op het MEB-platform van de Volkswagen Groep. Met 89 kWh heeft dit grotere model wel wat meer accucapaciteit dan zijn kleinere broertjes. Volgens Skoda is een WLTP-bereik van 600 km haalbaar en haalt de auto aan de snellader 200 kW. Voorlopig is dat allemaal theorie, maar die waardes klinken realistisch genoeg om ook voor het productiemodel te gelden. Die zevenzitter wordt het topmodel van Skoda en komt ergens tussen nu en 2026 op de markt. In die periode moeten er nog twee volledig elektrische Skoda’s verschijnen. Eén daarvan is een kleiner model, één een compacte SUV, en allemaal zullen ze herkenbaar zijn aan de vormen en logo’s die op de Vision 7S voor het eerst worden getoond. Meer nieuws over de toekomstplannen van Skoda volgt in een apart bericht, hedenavond in dit theater.