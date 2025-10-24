Skoda heeft gebruiksgemak en interieurruimte hoog op het prioriteitenlijstje staan. Daar past een coupé toch helemaal niet bij? Zeker wel! Dit is de Skoda 1000 MBX. Een coupé op zijn Tsjechisch en dus lekker praktisch.

Skoda kan het verleden maar moeilijk loslaten. In 2021 schetste het een bonte verzameling moderne interpretaties van modellen uit het verleden en dit jaar liet het merk niet alleen een moderne versie van de Favorit zien, maar ook een naar het heden vertaalde 110R Coupé. Aan dat lijstje kun je er nu nog een toevoegen. Dit is de Skoda 1000 MBX, maar dan zoals hij eruit zou zien als hij nu op de markt zou komen.

"Wat als een van de zeldzaamste productieauto's van Skoda nu herboren zou worden als een model met Modern Solid-designtaal?" vraagt Skoda zich af. Allereerst: een 1000 MBX, wat is dat ook alweer? De 1000 MBX was de tweedeurs 'coupéversie' van de in de jaren 60 geïntroduceerde 1000 MB, een compacte vierdeurs sedan. Een iets potenter broertje was er ook: de 1100 MBX op basis van de – je verwacht het niet – 1100 MB geheten sterkere sedan. Hoe dan ook: de 1000 MBX ging eind 1966 in productie en had een 988 cc kleine viercilinder benzinemotor die een toentertijd respectabele 52 pk en 75 Nm op de been bracht. Die ruim 50 paarden hoefden slechts 815 kilo Skoda in gang te zetten. Van de 1000 MB en 1100 MB zijn maar liefst 443.141 exemplaren gebouwd, van coupéversies 1000 MBX en 1100 MBX samen slechts 2.517 stuks.

Terug naar het nu. De moderne en uiteraard elektrisch aangedreven interpretatie van de Skoda 1000 MBX is een 2+2-zitter en heeft achterin twee stoelen waarvan de zittingen omhoog te klappen zijn. De ruimte die daardoor ontstaat moet het mogelijk maken om zaken als een fietsje en een flinke reiskoffer tegelijk mee te nemen. Voorin treffen we voorstoelen die optisch zijn samengesmolten tot een voorbank. De 1000 MBX heeft luchtvering en beschikt aan weerszijden van zijn koetsje over twee schuifdeuren. Het koetsje zelf is in de vorm van een tweedeurs sedan, en daarmee hebben we de overeenkomsten met het origineel ook wel gehad. Volgens Skoda is deze 1000 MBX dan ook geen retromodel.

Productieplannen lijken er – hoe jammerlijk ook – niet te zijn.