Skoda trekt zich terug uit China: EV-omslag gemist

Ooit was het de belangrijkste markt voor Skoda, maar het einde van het Tsjechische merk in China is nabij. Skoda trekt zich terug.

Skoda breidde vorig decennium uit naar China en met succes, want het groeide uit tot Skoda's belangrijkste afzetmarkt. Tegenwoordig staat het er anders voor en zijn de verkopen dermate teleurstellend voor de Volkswagen Group dat het het tijd vindt om het Skoda-avontuur daar stop te zetten. Halverwege dit jaar rolt de laatste nieuwe Skoda er uit de showroom.

De reden: Skoda heeft het lastig in China omdat het er enkel brandstofmodellen aanbiedt en China juist in razend tempo overgaat op volledig elektrisch rijden. Skoda biedt er momenteel de Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia en Superb aan. Dan zou je zeggen: ga dan ook je EV's daar aanbieden, maar dat is kennelijk geen optie. De nu in China verkochte modellen worden lokaal gebouwd in samenwerking met het Chinese SAIC, EV's zouden (in elk geval voorlopig) naar China geëxporteerd moeten worden.