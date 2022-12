Skoda trekt mogelijk stekker uit Chinees avontuur

Een groot deel van de uitgebreide reeks merken die de Volkswagen Groep onder zijn vleugels heeft, is ook in China middels een of meerdere joint-ventures actief. Sterker nog, in de vorm van Jetta heeft de Volkswagen Groep in China zelfs een merk dat we hier helemaal niet als zodanig kennen. Ook Skoda is in China actief, maar CEO Klaus Zellmer zegt tegen het Duitse Automobilwoche dat het merk zijn Chinese tak momenteel grondig evalueert om te kijken of en hoe het in China door wil gaan. De concurrentie zou in China enorm zijn.

Het is nog niet zeker dat Skoda de Chinese markt de rug toe keert. Wél is het mogelijk dat Skoda er enkel nog geëxporteerde auto's wil verkopen en de modellen dus niet meer lokaal produceert. Skoda heeft in China een klein marktaandeel van ongeveer 0,5 procent. Mocht de Volkswagen Groep de Skoda-avonturen in China op een lager pitje zetten, dan kan het zich volgens Automobilwoche meer concentreren op de Indiase markt waar Skoda binnen de Volkswagen Groep verantwoordelijk voor is. Ook zou Skoda zijn zinnen hebben gezet in het betreden van de Vietnamese automarkt. Een definitieve beslissing is nog niet genomen.

Uiteraard verkoopt Skoda in China een stel modellen dat je in Europa ook kent, maar er staan ook Skoda's in de Chinese showrooms die hier in een andere vorm of zelfs helemaal niet worden verkocht. Zo bestaat er onder meer een Kodiaq met een sterker aflopende daklijn, de Kodiaq GT, en zelfs een Kamiq GT. De Kamiq zelf oogt in China overigens ook anders dan in Europa. Verder verkoopt Skoda in China naast de huidige maar verlengde Octavia ook nog het vorige model met een afwijkende bilpartij en bestaat er een Rapid geheten sedan. Overigens heeft een opvallende wisselwerking tussen Skoda en Volkswagen in China geleid tot de eerste generatie Skoda Superb die naar Europa kwam.