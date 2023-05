Skoda toont vierzits cabriolet

Cabriolets zijn er in vele formaten en in diverse segmenten. Cabrio's met vier portieren zijn echter een zeldzaamheid, al helemaal van een relatief nuchter merk als Skoda. Toch laat Skoda nu een splinternieuwe vierzits cabrio met vier deuren zien. Wat het merk bezielt? Niet zoveel, voor deze opvallende creatie is namelijk een team studenten van het Dual Vocational Training in Mechatronic-programma verantwoordelijk. In feite is dat het Indiase equivalent van de Skoda Vocational School in thuisbasis Mladá Boleslav waar momenteel gewerkt wordt aan een camperversie van de elektrische Skoda Enyaq iV.

De open vierzitter is in de basis natuurlijk geen volledig nieuw model. Skoda's studiebollen hebben namelijk het dak geknipt van de Rapid Sedan, een auto die inmiddels vervangen is door de Slavia. Skoda's studenten geven de Rapid een aangepaste bumper, passen gele accenten toe en geven de open vierdeurs een Skoda-badge die zich, als ware het de Spirit of Ecstacy van Rolls-Royce, kan terugtrekken in het front. De uitgeschreven modelnaam op de kofferklep zou verlicht moeten zijn en het interieur is bekleed met rood leer. Meer aanpassingen? Volgens Skoda zit er in het interieur een tablet-achtig infotainmentscherm en hangt er onder de eigenzinnige creatie een aangepast uitlaatsysteem. De veiligheidsgordels zijn aan de stoel bevestigd, de auto heeft immers geen B-stijl.