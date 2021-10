Skoda Superb wordt klaargemaakt voor de toekomst

Zo op het oog rijdt hier niet zo'n spannende testauto voorbij onze spionagefotograaf. Toch is er meer met deze Skoda Superb aan de hand dan je in eerste instantie zou denken.

De huidige Skoda Superb ziet er weliswaar nog steeds redelijk fris uit, toch is deze generatie met zijn zes jaar al aardig op leeftijd. Het einde is dan ook in zicht, alleen is er tot op heden nog geen concreet levensteken geweest van een opvolger. Er is al wel gesproken over diens komst in 2023 - zij aan zij met de volgende Volkswagen Passat - maar meer houvast heeft Skoda nog niet gegeven. De Superb die hier op de foto's te zien is, geeft die houvast mogelijk wel.

Skoda is namelijk logischerwijs geen grote wijzigingen meer van plan bij de huidige Superb. Dat betekent dus vrijwel zeker dat het hier gaat om een zogenoemde 'mule' waaronder techniek van de volgende generatie schuilgaat. Dat Skoda de neus en de kont flink heeft ingepakt, lijkt hooguit één specifiek ding te moeten verbloemen: de Superb gaat groeien. Als je goed kijkt, zie je dat de voorbumper verder uitsteekt dan gebruikelijk en ook lijkt - pin ons er niet op vast - de overhang aan de achterkant wat groter te zijn dan we kennen van de Superb.

De technische basis van de volgende generatie Skoda Superb is naar verwachting een doorontwikkeling van de huidige MQB-variant waar de grote Tsjech op staat. Reken dan ook op de bekende (mild-hybride) TSI-motoren en ook plug-in hybride versies. Verder mogen we logischerwijs qua ontwerp vooral een stevige evolutie in plaats van een revolutie verwachten. Goed nieuws dus voor wie wel gecharmeerd is van de huidige Superb. Alleen nog wel even geduld...

De Skoda Superb bestaat dit jaar alweer 20 jaar. AutoWeek blikt daarom onlangs terug op de geschiedenis van de (moderne) Superb.