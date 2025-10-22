Skoda Superb rijdt 2.831 kilometer zonder te tanken

Van Utrecht naar Istanbul rijden zonder te tanken en nog genoeg brandstof over hebben om een dagje met de auto de omgeving te verkennen. Het klinkt als waanzin, maar in theorie is het mogelijk. Dat bewijst nota bene een rallykampioen met een Skoda Superb.

Als Miko Marczyk íets goed kan, dan is het wel ongezond hard over bochtige bospaden jagen met een rallyauto. De Europees rallykampioen kan iets anders ook heel goed: zuinig rijden. Met een Skoda Superb heeft de scheurneus een afstand van maar liefst 2.831 kilometer gereden. Zonder bij te tanken!

Ruim 2.800 kilometer op één tank. Dat betekent dat je in theorie van Utrecht naar Istanbul in Turkije kan rijden (2.634 kilometer) en nog zo'n 170 kilometer in de tank hebt zitten om de omgeving te verkennen. Je raad het al: de Skoda Superb die de Poolse coureur uiterst bescheiden met zijn rechtervoet heeft beroerd, was een diesel. Een 150 pk en 360 Nm sterke Skoda Superb 2.0 TDI met DSG om precies te zijn, uitgevoerd in absolute basistrim Essence. Die staat op bescheiden 16-inch lichtmetaal, wat natuurlijk beter is voor je verbruik dan 18- of 19-inch sloffen. Die noteert een gemiddeld gecombineerd verbruik van 4,8 l/100 km achter zijn naam, de tankinhoud betreft 66 liter. Voor de goede orde: de Superb is in Nederland niet met dieselmotoren te krijgen.

Miko Marczyk heeft een gemiddeld verbruik van slechts 2,61 l/100 km weten te halen. Kleine kanttekening daarbij: de Superb in kwestie staat wél op Sportline-veren en ligt dus 1,5 centimeter dichter tegen het asfalt dat een reguliere Superb 2.0 TDI in basistrim. Ook stond de auto op banden met lage rolweerstand, ingereden exemplaren bovendien. Marczyk hield een snelheid van rond de 80 km/h aan en reed de auto uiteraard in Eco-modus. Een normale rit was het dus niet. "Als de weg richting een tolpoortje ook maar lichtjes opliep, liet ik de auto van grote afstand uitrollen tot ik bij de slagboom aan zou komen", aldus de Pool. Tevreden is Marczyk nog niet helemaal: hij denkt er al aan een poging te wagen om 3.000 kilometer uit één tank te wringen.