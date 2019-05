Skoda Superb ook als Scout

Gisteren presenteerde Skoda de gefacelifte Superb. Het Tsjechische vlaggenschip is er voor het eerst ook als Scout, maar gezien de grotere bodemvrijheid is er natuurlijk ruimte voor een addertje onder het gras.

Skoda leverde op de tweede generatie van de Superb in sommige markten een Outdoor-pakket, maar een échte Scout-versie moest de auto altijd ontberen. Daar komt verandering in, want met de lancering van de gefacelifte Superb presenteert Skoda nu ook een échte Superb Scout.

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: Skoda Nederland bevestigt aan AutoWeek dat deze Superb Scout niet naar Nederland komt. Liefhebbers van een avontuurlijk aangeklede Superb moeten we dan ook teleurstellen. Wat loop je allemaal mis? De Superb Scout is altijd een Combi met vierwielaandrijving en staat 1,5 centimeter hoger op zijn poten. Kunststof aankleding rondom? Van de partij. Hetzelfde geldt voor 18-inch lichtmetaal. Via Driving Mode Select is de auto in een Off-Road-modus te zetten.

Ook het interieur wordt aangepakt. Houtafwerking is aanwezig en Skoda plaatst her en der de naam van de uitvoering in het binnenste. Alcantara-leren stoelen met bruine stiksels zijn optioneel.

Skoda levert de Superb Scout alleen met de krachtigste benzine- en dieselmotoren die het op de Superb-lijst heeft staan. Dat betekent: een 190 pk sterke 2.0 TDI en een 272 pk sterke 2.0 TSI.

De tweede generatie Octavia was in 2006 de eerste Skoda die met de Scout-saus werd overgoten. Later maakten auto's als de Fabia kennis met het avontuurlijke recept. Inmiddels heeft Skoda ook een soort Scout light-uitvoering in de aanbieding: Scoutline.