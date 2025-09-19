De Skoda Superb Combi is uitermate ruim en is dus breed inzetbaar. Zo breed zelfs, dat het Tsjechische ruimtewonder zich mag bewijzen als politieauto.

De Skoda Superb Combi heeft in het Verenigd Koninkrijk zijn examen gehaald en mag ingezet worden door de Metropolitan Police in het Verenigd Koninkrijk. We hebben het niet zomaar over een Superb Combi, maar over een variant met de 265 pk sterke 2.0 TSI van de Volkswagen Golf GTI en Skoda Octavia en Kodiaq RS. Inderdaad: die is in Nederland niet leverbaar.

Net als in veel andere landen levert Skoda de Superb Combo in het Verenigd Koninkrijk ook met deze 265 pk en 400Nm sterke benzinemotor. Die ligt er echter niet in een Superb RS, maar in de vooral op luxe en verwennerij gerichte Laurin & Klement-uitvoering. De 2.0 is aan een zeventraps automaat geknoopt, een samenspel dat de Superb Combi in 5,7 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h lanceert. Z'n topsnelheid: 250 km/h. Lang niet gek voor een 4,9 meter lange en 1.660 kilo zware familiestationwagon.

In Nederland is de Skoda Superb Combi er alleen als 150 pk sterke mild-hybride en als 204 pk sterke plug-in hybride.