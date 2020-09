'Skoda stopt met de Citigo'

Het is over en uit voor de Skoda Citigo. Het merk stopt met de productie van de kleine stadsauto en gaat zich richten op een ander deel van de markt. Er komt dus geen opvolger.

In maart werd al bekend dat de Citigo e-iV, ondanks het feit dat hij nog maar net op de markt was verschenen, compleet uitverkocht was voor 2020. Nu blijkt dus dat het model überhaupt niet meer terugkeert. Op de Nederlandse website van Skoda staat de Citigo e-iV nog als ‘tijdelijk uitverkocht’. We zijn in afwachting van een reactie van Skoda Nederland over wat dat precies gaat betekenen voor de Nederlandse markt, maar Alain Favey, directeur marketing en sales, bevestigde tegenover Autocar dat het model niet terugkeert.

Eerder deze week onthulde Skoda de volledig elektrische Enyaq, die gebouwd is op het nieuwe MEB-platform van Volkswagen. Volgens Favey wil het merk zich meer gaan richten op de grotere modellen, omdat de kostbare technologie te duur wordt voor de kleinere modellen. Hij laat de deur echter nog wel op een kiertje staan. “Mocht Volkswagen op een dag met een versie van het MEB-platform komen waarop kleinere auto’s geproduceerd kunnen worden, dan komt er ook een variant van Skoda. Maar ik weet nog niets van dergelijke plannen.”

Skoda introduceerde de Citigo in 2011 naast de Volkswagen Up en de Seat Mii. Door de jaren heen zijn in Nederland 15.914 exemplaren van de kleine stadsrakker verkocht. Ter vergelijking: van de Up zijn er maar liefst 89.587 auto’s de showroom uitgereden. Vanaf 2019 was de Citigo uitsluitend verkrijgbaar als e-iV, een elektrische variant met een WLTP-actieradius van 260 kilometer. Na amper een jaar lijkt het doek voor dit model dus alweer te vallen.