Skoda Slavia is moderne Fabia Sedan

Maak kennis met de Skoda Slavia, een nieuwe sedan die bewijst dat relatief compacte sedans ver buiten de Europese landsgrenzen nog zeker de moeite van het ontwikkelen waard zijn. We beginnen met sedanliefhebbers echter met het slechte nieuws: de Slavia komt niet naar Nederland.

De Skoda Slavia is een 4,54 meter lange sedan met een wielbasis van 2,65 meter. Die afmetingen komen overeen met die van de Volkswagen Virtus waarmee de Slavia ook het gros van zijn koets deelt. De in Zuid-Amerika verkochte Volkswagen Virtus is in feite de sedanversie van de Polo en dat betekent dat je de Slavia eigenlijk kunt zien als een moderne Fabia sedan. Eigenlijk, want de Slavia is toch net even anders.

De speciaal voor de Indiase markt ontwikkelde Slavia staat namelijk op een goedkopere en voor India aangepaste variant van het MQB-A0-platform dat we kennen van de Polo, Fabia en ook van de Virtus. Het gaat om het MQB-A0-IN-platform, dat ook onder de eveneens specifiek voor India bedoelde Kushaq zit. Dat de Slavia toch echt voor het leeuwendeel een Virtus is, bewijst de auto ook met zijn bagageruimte. Die is met 521 liter namelijk exact net zo groot als die van zijn Volkswagen-broertje. Ruim 520 liter is best een boel. Ter vergelijking: de aanzienlijk grotere Volkswagen Passat (+24 centimeter) slokt met 586 liter niet eens zo veel meer op.

Relatief bekende MQB-techniek brengt ook bekende aandrijflijnen met zich mee. Zo komt de Slavia op de Indiase markt met een 115 pk sterke 1.0 TSI en met een 1.5 TSI met 150 pk. Goed nieuws voor de Indiase economie: 95 procent van de voor de Slavia benodigde onderdelen en materialen wordt op de thuismarkt geproduceerd. De Slavia, vernoemd naar de fietsen die Skoda-oprichters Václav Laurin en Václav Klement verkochten voordat ze zich met auto's gingen bezighouden, is doorspekt met designelementen van de Fabia. In de achterkant is zelfs iets van grote broer Octavia te herkennen. Het interieur is vrijwel één op één overgenomen uit de Fabia en is bij hogere uitrustingsniveaus dan ook voorzien van een 10-inch multimediascherm, al gaat een digitaal instrumentarium aan zijn neus voorbij.

Of de Slavia ook veiligheidsinstituut Global NCAP tevreden gaat stellen? We wagen het te betwijfelen. Ondanks zijn moderne basis vertikt Skoda het net als vele andere fabrikanten om een fatsoenlijk aantal plofzakken standaard te leveren. Twee airbags zijn standaard, maar zij- en gordijnairbags behoren niet tot de standaarduitrusting.

De Skoda Slavia gaat in India waarschijnlijk de Rapid uit de showrooms verdringen. De Indiase Rapid is eigenlijk een Volkswagen Vento, wat stiekem gewoon een Polo sedan van de vorige generatie is. Die Indiase Rapid werd al in 2016 voor het laatst opgefrist en dat betekent dat het model op zijn laatste benen loopt. De Fabia sedan heeft eindelijk min of meer een opvolger, en dat heeft eventje geduurd. Skoda leverde immers alleen van de tussen 1999 en 2007 geproduceerde eerste generatie Fabia een sedan.