Skoda schetst interieur Scala

Skoda’s nieuwste model staat in de startblokken om zijn snoet te laten zien. Nog een kleine maand moeten we op de Scala wachten. Eerder deelde Skoda beelden van de gecamoufleerde auto, nu is het tijd voor een schets van de binnenkant.

Op die schets valt gelijk één ding op: het grote losstaande scherm voor het multimediasysteem. Tot nu toe verwerkte Skoda een dergelijk scherm in het middenconsole, maar nu gaat het merk aan de slag met een groter exemplaar dat de ingenieurs los bovenop het dashboard plaatsen. Een los systeem onder het scherm regelt het klimaat. Verder zien we nieuwe lijnen rond het instrumentenpaneel en op de portierpanelen. Achter het stuur monteert Skoda - tegen een meerprijs - een digitale klokkenwinkel. De Virtual Cockpit meet dan een diameter van 10,25 inch.

Verder deelt Skoda meer over de afmetingen van de auto. We wisten al dat de Scala over een wielbasis van 2.649 millimeter beschikt en in de kofferbak 467 liter aan bagage slikt. Nu weten we meer over de ruimte op de achterbank. Met een knieruimte van 73 millimeter is dat evenveel ruimte voor de achterpassagiers als in de huidige Octavia. Reizigers op de achterbank hebben 982 millimeter hoofdruimte. Skoda zelf zegt daarmee de meeste hoofdruimte in het segment te kunnen aanbieden. Dat segment van de Scala is nog wel een leuke om onder de loep te nemen. Voorheen opereerde de Octavia namelijk in het segment van de Volkswagen Golf, Renault Mégane en de Kia Ceed. Daar was hij echter altijd wel één van de grootste uit de klas. Deze Scala wordt een ‘realistischer’ concurrent voor de Golfjes en Méganes en komt dus onder de Octavia te staan in hetzelfde segment.

De Scala is het eerste model volgens Skoda’s nieuwste designtaal. Voor de jaarwisseling ontmoeten we de Scala en zien we hoe Skoda de komende tijd zijn auto’s gaat vormgeven. Nog even geduld dus!