Skoda schetst binnenste nieuwe concept-car

Skoda trekt in de eerste week van februari het doek van een nieuw studiemodel, een concept-car die de naam Vision In draagt. 'In' staat in dit geval voor India, het land waarin de productieversie gaat worden verkocht.

Skoda presenteert tijdens de India Auto Expo in New Delhi de Vision In, een 4,26 meter lang studiemodel dat vooruitblikt op een nieuw model dat uiteindelijk in India verkocht gaat worden. De Tsjechen laten alvast een schets van het interieur van de showauto zien.

Het binnenste lijkt met net iets meer frivoliteit getekend te zijn dan de interieurs die Skoda in Europa in zijn auto's monteert, al zit hem dat in dit geval vooral in de oranjekleurige aankleding en de vorm van de ventilatieroosters. Over nagenoeg de gehele breedte van het interieur loopt een brede strook die tevens als uitstroomopening voor de klimaatregeling fungeert. De middenconsole is vrij klein van vorm en krijgt een klein eilandje waarmee de automaat zich laat bedienen. De Skoda staat overigens op het MQB A0-platform, en heeft daarmee dezelfde basis als de Scala en de Kamiq.