Skoda Scala volgt Rapid Spaceback op

De Skoda Rapid was net als de Seat Toledo een eigenaardig model op de Nederlandse markt. Het in de basis niet helemaal voor de West-Europese markt bedoelde tweetal viel in feite tussen het B- en het C-segment in. Zowel Skoda als Seat mikte met de auto's op de consument voor wie interieurruimte het belangrijkste aankoopargument was. De Rapid Spaceback die nu nog in de verkooplijsten staat (zijn liftbackbroertje moest het veld al in 2017 ruimen) vindt nu opvolging in deze Scala.

De Rapid Spaceback was al vier centimeter langer dan de huidige Volkswagen Golf, terwijl die laatste in een hoger segment opereert. Deze Scala gooit daar nog een schepje bovenop. De vijfdeurshatchback meet nu 4,36 meter in de lengte, is 1,79 meter breed en 1,47 meter hoog. Let wel: daarmee is hij nu tien centimeter langer dan de al genoemde Golf. De wielbasis van de Scala is met 2,65 meter drie centimeter langer dan die van zijn neef uit Wolfsburg. Hierbij is extra opmerkelijk dat onder de Scala het MQB A0-platform schuilgaat, de variant van het modulaire MQB-platforn die door de Volkswagen Group wordt toegepast op compacte auto's als de Volkswagen Polo en Seat Ibiza. Achterin moet je 467 liter aan bagage kwijt kunnen terwijl de Golf het met 380 liter inhoud moet doen. Daarmee profileert Skoda zich wederom als merk binnen de Volkswagen Group waar je meer ruimte voor je geld krijgt. Natuurlijk is er een nieuwe generatie C-segmenters in aantocht, zoals de nieuwe Golf, Leon en Octavia. Ook deze modellen groeien weer een beetje, waardoor de afstand tussen de Scala en zijn grotere broers op termijn weer iets toeneemt.

Design

Over de vernieuwde designtaal van Skoda is al veel geschreven. Tijdens de Autosalon van Parijs presenteerde Skoda namelijk al de Vision RS, een concept-car die in feite als tweeledige vooruitblik fungeerde. Het heftige spoilerwerk waarmee het prototype was uitgerust, diende als smaakmakker voor het design dat Skoda op toekomstige RS-modellen gaat toepassen. De vorm van de auto, minus de RS-opsmuk dus, fungeerde op zijn beurt als voorbode op deze Scala. Verwacht designinvloeden van zowel ex- als interieur terug op alle toekomstige modellen van het merk. Skoda roept om het hardst dat deze scherper gesneden tekenstijl meer emotie moet oproepen. Leuk detail: net als de Rapid Spaceback is de Scala optioneel met een verder omlaag lopende achterruit te krijgen. In dat geval staat ‘Skoda’ helemaal uitgeschreven op het glazen deel van de klep. In het interieur van de Scala, waarin Skoda naar eigen zeggen hoogwaardiger materialen toepast om te breken met zijn voorganger, wordt een ‘zwevend’ infotainmentscherm geplaatst. Tot op heden werkte Skoda het display weg in de middenconsole. Deze positionering kunnen we op termijn in alle nieuwe modellen van het merk uit Mladá Boleslav tegemoet zien.

Motoren

Op de motorenlijst treffen we geheel volgens verwachting een reeks bekende TSI- en TDI-motoren. Een 95 pk en 175 Nm sterke 1.0 TSI is de basismotor, een blok dat alleen beschikbaar is met een handgeschakelde vijfbak. Hoger op de ladder staat de 115 pk en 200 Nm sterke variant van die 1.0, een krachtbron die standaard gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak en optioneel met een DSG7-transmissie verkrijgbaar is. De voorlopig krachtigste benzineversie is de 150 pk en 250 Nm sterke 1.5 TSI, een motor die ook met de handgeschakelde zesbak en de DSG-bak leverbaar is. Dieselen kan met een 115 pk sterke 1.6 TDI. In de loop van volgend jaar volgt ook een versie die CNG-lust. Het betreft een aan een handbak gekoppelde 90 pk en 145 Nm sterke 1.0 G-TEC-motor. Hoewel de voorbode op de Scala in RS-trim debuteerde, verwachten we niet dat Skoda daadwerkelijk een RS-versie van de Scala gaat voeren.

Skoda heeft in Europa een marktaandeel van 4,6 procent, terwijl de Rapid in zijn segment goed is voor 2,3 procent. Dat moet de Scala gaan verdubbelen, vertelt board member sales & marketing Alain Favey tijdens de onthulling in Tel Aviv. Karl Neuhold, chief exterior design van het Scala-project, benadrukt dat de Scala, ondanks zijn groei, tussen de Fabia en de Octavia in zit en dat er dus geen sprake zal zijn van kannibalisme. Volgens Favey moet de Scala een iets jonger, maar vooral breder publiek aanspreken en is het ontwerp daarom wat spannender en excentrieker gemaakt. Neuhold vult daarop aan dat de concurrentie vooral wordt gezocht in het lagere deel van het C-segment, waarbij hij als voorbeelden de Opel Astra, Ford Focus, Hyundai i30 en Kia Ceed noemt. De Golf ziet hij minder als concurrent, die zit volgens Neuhold net wat hoger in het segment.

In het voorjaar staat de Scala bij de Nederlandse dealers. Een liftbackversie hoeven we volgen Skoda niet meer te verwachten.