Skoda Scala - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

In de categorie 'veel voor weinig' (of liever: genoeg voor weinig) is anno 2023 eigenlijk alleen Dacia nog actief. Toch? Nou; in het gamma van Skoda vind je nog altijd de Scala, een C-segmenter formaat met B-segmenttechniek en -prijsstelling. Het model staat tegenwoordig vanaf €25.990 in de prijslijsten. Weinig is anders, maar misschien behelst de auto dan ook wel meer dan genoeg. In Back to Basics komen we erachter.

Skoda Scala Active, €25.990

De Skoda Scala is een vreemde eend in de bijt. Het model is een alternatief in het B-segment, maar géén cross-over. De Scala deelt zijn technische basis met kleinere broertje Fabia, maar is op een aantal vlakken een slag groter. De uitvoeringsniveaus zijn echter nagenoeg gelijk, waardoor we deze editie van Back to Basics beginnen met een korte vergelijking tussen de Fabia en de Scala.

Beide modellen zijn het goedkoopst als Active en hebben dan een 95 pk sterke 1-liter driecilinder TSI onder de kap, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De Active-uitvoeringen van de twee kennen een vrijwel volledig vergelijkbaar lijstje met standaarduitrusting, waardoor we voor een vergelijking eigenlijk alleen naar de verschillen in maatvoering hoeven te kijken - en naar de prijs.

Vergeleken met de Skoda Fabia

Bij laatstgenoemde vinden we een verschil van €3.200, want de Fabia staat voor vanaf €22.790 voor je deur. Wat haal je voor die net iets meer dan €3.000 extra aan extra's in huis met een Scala? Om te beginnen: grofweg 25 centimeter méér auto. De Scala is 4,36 meter lang en heeft met een wielbasis van 2,65 meter zo'n 8 cm meer tussen de twee assen dan de Fabia. Het resultaat is meer beenruimte én een grotere bagageruimte. In de Scala kun je 467 liter kwijt, waar de Fabia voor maximaal 380 liter ruimte biedt.

Met een leeggewicht van 1.196 kg is de Scala Active 48 kg zwaarder dan een vergelijkbare Fabia. Een klein verschil, maar helaas genoeg om de Scala in een hogere schaal voor de mrb te plaatsen. Wel leidde de extra massa en centimeters ertoe dat Skoda ervoor koos de Scala af fabriek op bredere en grotere wielen te zetten. Waar je onder een Fabia 15-inch wieldoppen krijgt op 185 mm brede wielen, rolt de standaard-Scala op 16-inch wielen-met-doppen van 205 mm breed.

Jawel: een instap-Scala is nog gewoon te herkennen aan zijn wieldoppen. Als de auto verder geheel meerprijsvrij was, dan draagt-ie de Energy Blue-geheten blauwe unilak die je op de foto's ziet. Andere tinten kosten €390 tot €890 extra. De verlichting voor en achter maakt gebruik van ledtechniek, al zijn de knipperlichten van alle uitvoeringen halogeenexemplaren. Ook op het meest luxe uitvoeringsniveau is full led-verlichting met zaken als dynamische knipperlichten een optie.

Geen bluetooth, wel Android Auto en Apple Carplay

Wat geen opties zijn, zijn een handmatig bediende airco, een audiosysteem met vier speakers en de mogelijkheid je telefoon te verbinden via Apple CarPlay of Android Auto - maar niet via Bluetooth (!). Het systeem bedien je met een 6,5-inch touchscreen te midden van een verder wel erg zwart interieur. Zelfs het tweespaaks stuurwiel kent geen enkel contrasterend stripje en draagt bovendien geen enkel knopje. De standaardstoelbekleding is zwarte stof en als bestuurder vind je voor je neus nog gewoon analoge tellers.

Minder analoog zijn de veiligheidsvoorzieningen van de Skoda Scala, want ook op dit model zijn Lane Assist en een noodremsysteem aanwezig, evenals een zwik airbags. Wat je dan weer moet missen: cruisecontrol, parkeersensoren en elektrische bedienbare zijruiten achter. Verwarmbare buitenspiegels zijn dan wel weer standaard.

Ouderwets

Al met al kunnen we bij de standaard-Scala zeker niet stellen dat je 'meer dan genoeg' krijgt. Ja, een airco en smartphoneconnectiviteit zitten erop en dat is prettig, maar die zaken vind je tegenwoordig op alle nieuwe auto's. Zonder parkeersensoren, cruis-control, elektrische bedienbare zijruiten achter of multifunctioneel stuurwiel is de Scala in Active-uitvoering voor 2023-begrippen heel kaal. Daar staat tegenover dat hij behoorlijk ruim is en - zeker gezien de hoeveelheid binnenruimte - vrij zuinig omspringt met benzine.

Daarbij valt er eveneens wat te zeggen voor het back to basics-karakter van de Scala. Want waar vind je nu nog dergelijke aircobediening met simpele draaiknoppen, een vijfbak en analoge tellers? Precies! Vrijwel nergens. Maar of dat past bij een prijs van zo'n €26.000? Dat valt dan weer te betwijfelen. De met een meerprijs van €1.700 marginaal duurdere Skoda Scala in Ambition-uitvoering, het tweede uitvoeringsniveau, is daarom het overwegen waard. Die heeft 15 pk en een versnelling méér, lichtmetalen wielen, Bluetooth, cruisecontrol, knoppen op het stuur en nog wat extra's - en die passen de ruime Scala best.