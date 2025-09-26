Skoda presenteert moderne versie 110R Coupé

Dat laatste is natuurlijk zo subjectief als wat, maar wij kunnen het ook even niet helpen. Deze verder naamloze en vooral digitale concept-car laat namelijk zien hoe je naar het verleden kunt verwijzen zonder te vervallen in overdreven retro-vormen. De Skoda-coupé oogt zelfs supermodern en strak, maar laat zich met zijn bijzondere design toch niet voor iets anders verwarren. De grote, boogvormige zwarte strip op de neus is beeldbepalend, waarbij de eigenlijke koplampen erg klein zijn en nauwelijks opvallen. Het zijn zelfs een soort klapkoplampen, want bij uitgeschakelde verlichting schuift er een paneeltje voor.

De neus is grotendeels dicht, wat bij de oude 110R kon door de motor achterin te plaatsen en anno 2025 eenvoudig mogelijk zou zijn bij een elektrisch model. Evengoed heeft de moderne Skoda luchtinlaten achter de voorportieren, die hier volgens Skoda het batterijpakket van lucht voorzien. Door zijn grotendeels dichte 'stroomlijnwielen' en opvallende rolkooi ademt de concept-car een functioneel soort sportiviteit, ondanks dat gladde en ultramoderne huidje. Het eindresultaat is uniek, maar past toch wonderwel bij Skoda. Dat is uiteraard niet gek, want de auto kwam onder supervisie van Skoda-ontwerper Richard Švec tot stand. Deze nieuwe concept-car heeft ook wel wat weg van de Skoda Vision O-concept van eerder deze maand, hoewel dat een toekomstvisie was op de stationwagen.