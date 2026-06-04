Skoda bracht dit jaar zijn kleinste elektrische model uit en lanceert later dit jaar zijn grootste. We hebben het dan natuurlijk over de Skoda Peaq: een regelrechte familie-SUV die ook voor grote gezinnen geschikt is. Hij komt namelijk ook als zevenzitter! Het is die grote Skoda die bijna klaar is voor Nederland.

De nieuwe Skoda Epiq is met zijn wagenlengte van 4,17 meter de kleinste elektrische Skoda. Later dit jaar komt Skoda met zijn allergrootste: de Peaq. De Skoda Peaq is een elektrische SUV die met zijn lengte van zo'n 4,9 meter nog een stap boven de 4,65 meter lange Enyaq staat. Ook zijn wielbasis wordt met zo'n 3 meter behoorlijk flink.

Skoda vult al die centimeters geheel volgens traditie met een flinke bagageruimte. De Skoda Peaq in vijfzitsconfiguratie slokt 1.010 liter op. Let wel: dat is met de verschuifbare achterbank in zijn voorste stand. Zet je hem in zijn achterste stand, dan heb je nog altijd 935 liter ter beschikking. In tegenstelling tot de Enyaq komt er van de Peaq een versie met zeven zitplaatsen en dus met een derde zitrij. Achter de derde zitrij past 299 liter aan spul. Gooi je de derde zitrij plat, dan kun je een nog altijd uitstekende 890 liter meezeulen.

De 204 pk of 299 pk sterke Skoda Peaq wordt op 23 juni gepresenteerd. De Tsjechen laten nu alvast een tweetal designschetsen van hun nieuwe grote gezinsauto zien. Die laten zien wat we al wisten: de Peaq blijft behoorlijk trouw aan de Vision 7S, het studiemodel dat bijna vier jaar geleden debuteerde.

We hebben al de eerste meters met de Skoda Peaq gereden. Daarover lees je hier meer.