Skoda parkeert Scala bij Lennon-muur

Dat er in deze tijden van eindeloze teasercampagnes heel wat creativiteit komt kijken bij het bedenken van lekkermakertjes is bij dezen onomstotelijk vastgesteld. Skoda nam voor deze campagne een kunstenaar in de hand die de auto op vaardige wijze helemaal onderdompelde in de graffiti. Vervolgens werd de nieuwkomer bij de Lennon-muur in Praag geparkeerd. Volgens Skoda is dat omdat dat een plek is waar iedereen ‘vrij is om zichzelf uit te drukken’, wat volgens z’n makers natuurlijk goed bij de Scala past.

Lekker wollig, zeker omdat de Scala op het eerste gezicht vooral een gemoderniseerde en iets grotere versie van de Rapid Spaceback lijkt te worden. Waar het echter om gaat is dat we de auto weer eens vanuit een andere hoek kunnen bekijken. Veel meer dan dat is er helaas niet te melden, want zo scheutig als Skoda de vorige keer met specificaties was is het vandaag niet. Volgende week wordt Skoda’s C-segmenter in Tel Aviv onthuld en daar staan wij natuurlijk met de neus bovenop.