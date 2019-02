Skoda onthult interieur Vision iV Concept

Het is bij Skoda ondertussen vaste prik geworden in aanloop naar een nieuw model: we beginnen bij aangedikte schetsen van het exterieur, waarna een geschetst interieur volgt. Skoda neemt een nieuwe concept-car mee naar de beursvloer in Genève en bij die auto zijn we bij de tweede stap beland.

In aanloop naar de onthulling delen de Tsjechen een schets van het interieur uit de Vision iV Concept. Deze auto belooft de voorbode van Skoda’s volledig elektrische SUV te zijn. Het model borduurt voort op de Vision E Concept die we eerder ontmoetten. De schets van het interieur ziet er futuristisch uit, maar heeft ook veel Skoda-kenmerken. Het merk werkt namelijk met een los geplaatst scherm voor de infotainment midden op dashboard sinds de Scala. Ook de basisvorm van het dashboard uit de elektrische SUV kennen we uit bijvoorbeeld de nieuwe Scala. Verder ziet het dashboard van de concept-car er clean en zonder knoppen uit. Het dashboard lijkt wel meer te zweven dan in andere modellen die we tot nu toe bij Skoda tegenkwamen. Een keuzehendel voor de automatische transmissie lijkt verleden tijd.

Voor de afwerking lijkt Skoda voor een goud-bronzen kleur te kiezen. De fabrikant zegt dat de middenconsole plaats biedt aan twee mobiele telefoons die draadloos kunnen worden opgeladen. De volledig elektrische SUV is Skoda's eerste model op het nieuwe platform Modular Electric Drive Kit (MEB). De Vision iV is een eerste stap richting Skoda’s 'e-mobility'. De komende vier jaar pompen de Tsjechen circa 2 miljard euro in onder andere alternatieve aandrijflijnen. Tegen 2022 staan er volgens de planning tien geëlektrificeerde Skoda’s in de showroom. Over een kleine twee weken zien we de Vision iV Concept voor het eerst in levende lijve.