Skoda onthult interieur Scala

Hoewel Skoda flink aan de slag is gegaan met het ontwerp van een nieuw interieur, is de foto die het merk nu deelt geen hele grote verrassing. Eerdere schetsen gaven namelijk al veel weg van Skoda’s vernieuwde designtaal voor het dashboard. Ook de in Parijs gepresenteerde Vision RS gaf al veel prijs van de nieuwe lijnen die we de komende tijd in alle Skoda’s gaan tegenkomen. Norbert Weber staat aan het hoofd van Skoda’s interieurteam. “In principe gebruiken we de komende tijd dezelfde vorm in het dashboard voor alle komende auto’s, maar krijgt elk model zijn eigen taal. De basis is hetzelfde, maar de interpretatie wordt anders. De Scala is het eerste model met dit vernieuwde DNA en wordt wat sportiever afgewerkt door kleur- en materiaalgebruik. In de luxere sedans als de Octavia en Superb vind je meer leer, in de Fabia meer kleur en lijnen voor een jonger publiek.”

Weber ging met zijn ontwerpteam aan de slag met het uitgangspunt dat het interieur een minimale levenscyclus van zeven jaar moest hebben. “Een auto is geen smartphone, die elk jaar wordt vernieuwd. Met dit vernieuwde ontwerp willen we even vooruit kunnen.” De grootste verandering in vergelijking met het huidige dashboard (foto 9) zit hem in het scherm dat los boven op de middenconsole is geplaatst. Weber: “Bij het vorige scherm had je geen houvast tijdens het bedienen en moest alles uit de losse pols. Door de rand onder het nieuwe scherm kan je pols rusten als je het scherm bedient. Daarnaast zie je dat bij andere merken wordt gekozen om alles op de bestuurder te richten. Wij willen juist alle inzittenden erbij betrekken en plaatsen het scherm gewoon recht, zodat iedereen het goed kan zien.” Niet alle functies verdwijnen in het centrale 10-inch scherm, want Skoda behoudt de fysieke knoppen voor de klimaatregeling en andere functies, zoals voor het start-stopsysteem en de parkeerhulp. De klokken achter het stuur maken plaats voor een digitaal scherm waarop alle meters af te lezen zijn.

Op 6 december zien we naast het interieur ook het exterieur van de Scala, want dan staat de wereldpremière van het nieuwe model op de planning.