Skoda Octavia zeven miljoen keer geproduceerd

Tijdens de productie van de net gepresenteerde vierde generatie van de Octavia, bereikt Skoda een nieuwe mijlpaal met de gezinsauto. In Mladá Boleslav is zeven miljoenste Octavia geproduceerd. Skoda begon zijn Octavia-geschiedenis terug in 1959. Van die eerste generatie werden tot 1971 in totaal 365.400 exemplaren gebouwd. Tot 1996 bleef het vervolgens stil rondom de Octavia, tot Skoda nieuw leven in de auto blaast.

Van de eerste moderne Octavia bouwt Skoda tot uiteindelijk 2010 zo’n 1.442.000 stuks. Voor Europa ziet in 2004 de tweede moderne generatie het levenslicht. In totaal kopen ruim 2,5 miljoen Skoda-klanten deze auto. Voor de uitlopende Octavia die sinds 2012 is verkocht, weet Skoda dik 2,8 miljoen klanten te vinden. Afgelopen november trekt Skoda het doek van de nieuwste generatie van zijn populairste model. Tijdens de productie van de eerste modellen uit die reeks, behaalt Skoda dus nu een nieuwe productiemijlpaal.

In Nederland kochten sinds 1997 in totaal 102.602 mensen een nieuwe Octavia. Het is daarmee ook in ons land de populairste Skoda.