Skoda Octavia verliest camouflage

Eerder zagen we nog een dik ingepakte Octavia die in de sneeuw werd getest, waarna wat vage beelden van een lichter ingepakte rode prototype volgde. De foto’s van deze antracietkleurige Skoda zijn een stuk duidelijker. De neus wordt bijna in zijn blootje naar buiten gestuurd. Zo zijn de vormen van de kop- en mistlampen heel duidelijk te zien en krijgt ook de grille zijn definitieve vorm. Natuurlijk verbergt Skoda nog het een en ander her en der, maar de grote lijnen zijn zeker duidelijk. De bumperpartij lijkt veel op versie die de vernieuwde Superb meekreeg uit Mladá Boleslav.

Het achterste zijruit wordt nog afgedekt met een grote plaat, maar lijkt bijna helemaal naar achter door te lopen. De zijkant krijgt verder een strak ontwerp en wordt van weinig spannende lijnen, vouwen of vormen voorzien. De koets lijkt op de foto’s in ieder geval flink te groeien wat vooral ten goede zou kunnen komen op de achterbank en in de kofferbak. Het grootste geheim bewaart Skoda aan de achterkant van de Octavia. Hoewel de grootste vormen duidelijk worden, blijft het ontwerp van de achterlichten voor het grootste deel verstopt. Of deze door een subtiele lijn, net zoals bij de pas onthulde Superb, worden verbonden, blijft dus nog even geheim.

Naast de bekende 1.0 en 1.5 TSI’s verwachten we de 2.0 TSI uit de Kodiaq op de prijslijst van de nieuwe Octavia. Dieselen kan waarschijnlijk met de 2.0 TDI die ook voor de nieuwe Golf is aangekondigd. Daarnaast is er een reële kans dat plug-in-hybride-techniek zijn weg naar de familieauto gaat vinden. De onthulling staat voor komend najaar op de agenda. Volgend jaar maakt de auto zijn Nederlandse opwachting. Naast de Combi die nu meerdere keren is gespot, verschijnt er uiteraard ook een vijfdeurs hatchback van de Octavia.