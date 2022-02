Skoda laat sportieve Fabia Monte Carlo zien

Skoda hijst de nieuwe Fabia in een sportief jasje en laat de eerste schetsen van de Fabia Monte Carlo zien. Het blijft bij uiterlijke opsmuk, want de Monte Carlo krijgt geen krachtigere motor. Of hij naar Nederland komt, is overigens nog maar de vraag.

Het exterieur van de Fabia wijzigt met de Monte Carlo niet heel grondig, maar diverse sportieve accenten zetten hem apart van de rest van het aanbod. De voorbumper wordt ontdaan van zijn mistlampen en krijgt aan weerszijden twee extra lipjes aan de onderkant en de zijskirt is uitgevoerd in contrastrerend zwart. De achterkant lijkt het meest prominent te wijzigen, want de Monte Carlo op de schetsen beschikt over een heuse diffuser. Verder spuit Skoda het dak en de spiegelkappen in het zwart en zijn de achterlichten donker uitgevoerd. Of dat laatste ook terugkomt op de productieversie, zal later moeten blijken.

In het interieur krijgt de Fabia Monte Carlo sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een driespaaks sportstuurwiel met de Monte Carlo-badge. Op de stoelen en in het dashboard brengt Skoda rode accenten aan. Het onderste deel van het dashboard en de inzetstukken in de voorportieren zijn uitgevoerd in een carbonlook. Al met is de Monte Carlo voor de Fabia ongeveer wat de R Line voor de Volkswagen Polo is. De naam 'Monte Carlo' is een knipoog naar de rally-geschiedenis van het merk. Skoda introduceerde de uitvoering voor het eerst op de tweede generatie Fabia in 2011.

De kans is echter groot dat de Fabia in trainingspak niet onze kant op komt. Eerder hees Skoda namelijk de Kamiq en de Scala in het Monte Carlo-jasje, die niet via de officiële kanalen leverbaar waren in Nederland.