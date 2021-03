Skoda Kushaq is nieuwe compacte cross-over

Skoda heeft zojuist de Kushaq voorgesteld, een nieuwe compacte cross-over die wat formaat betreft behoorlijk vergelijkbaar is met de Kamiq. De Kushaq past ook wat design betreft prima tussen de reeds bekende cross-overs en SUV's van Skoda. Er is echter één maar ...

De afgelopen periode heeft Skoda meermaals teasers getoond van de Kushaq, een compacte cross-over die nu in zijn geheel is gepresenteerd. De Kushaq is de productieversie van de vorig jaar gepresenteerde Vision In Concept. Die auto gold als vooruitblik op een speciaal voor de Indiase markt ontwikkelde cross-over. Hoewel de Kushaq ook buiten India verkocht gaat worden, bevestigde Skoda eerder aan AutoWeek dat de cross-over niet naar Nederland komt. De Indiase markt kan de Kushaq overigens goed gebruiken. Skoda's modellengamma bestaat in India momenteel uit de Rapid, Octavia en Superb.

Een groot gemis hoeft dat echter niet te zijn. De Kushaq is namelijk 4,22 meter lang en daarmee zou hij ook te dicht in de buurt zitten van de 4,24 meter lange Kamiq. De Kamiq staat op het MQB-A0-platform dat onder tal van modellen van de Volkswagen Group zit. Ook de Kushaq maakt van die basis gebruik, al betreft het een goedkopere speciaal voor groeimarkten aangepaste versie ervan. De wielbasis van de Kushaq bedraagt 2,65 meter, gelijk aan die van de Kamiq. De bagageruimte heeft een inhoud van 385 liter, 15 liter minder dan de Kamiq. 95 procent van de onderdelen van de Kushaq komt overigens van Indiase leveranciers.

De Kushaq heeft een vrij agressief ogend front, compleet met over twee lagen uitgesmeerde verlichting zoals we dat van meer SUV's en cross-overs van Skoda kennen. Led-koplampen en -achterlichten zijn overigens van de partij. Achterop vertoont de Kushaq overeenkomsten met de Kamiq, maar ook met de Scala. Ook in het interieur kenmerkend Skoda-design. De Kushaq heeft een dashboard waarvan het middendeel min of meer overeenkomt met dat van bijvoorbeeld de Kamiq. Ook hier dus centraal een infotainmentscherm, tot 10-inch groot, met eronder twee horizontale ventilatieroosters. De ventilatieroosters die helemaal op de hoeken van het dashboard zitten, zijn net als bij de Karoq en Kodiaq verticaal georiënteerde exemplaren. Optioneel levert Skoda onder meer een elektrisch schuifdak en de cross-over is straks zelfs verkrijgbaar met geventileerde en met leer beklede voorstoelen. De kleur Honey Orange is speciaal voor de Kushaq gemengd

Op de motorenlijst komt naast een 115 pk sterke 1.0 TSI ook een 150 pk sterke TSI te staan. De 1.5 is straks in ieder geval ook desgewenst met een DSG7-automaat leverbaar. Zoals gezegd komt de Kushaq niet naar Nederland, ook niet in een later stadium.