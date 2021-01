Skoda kreeg behoorlijke dreun in 2020

Skoda kreeg het in 2020 behoorlijk zwaar te verduren. Het merk wist weliswaar meer dan één miljoen auto's te slijten, maar ten opzichte van 2019 daalde de verkoop met 19,1 procent. Opvallend genoeg kreeg Skoda in China de grootste klap.

In China, waar veel autofabrikanten het afgelopen jaar juist een groei noteerden, daalde de verkoop van Skoda met maar liefst 38,7 procent tot 173.000 auto's. Daarmee is de klap voor Skoda verreweg het grootst op de Chinese markt. Desondanks staat China met dit verkoopaantal nog steeds op de eerste plaats in de top 10 van afzetmarkten voor het merk. In Rusland liet Skoda dan wel weer een groei van 6,8 procent tot 94.600 verkochte exemplaren zien. In Nederland daalde de totale verkoop van Skoda met 13 procent tot 16.654 auto's. Over het geheel genomen bleef Skoda in 2020 met 1.004.800 verkochte auto's desalniettemin boven het miljoen.

Ondanks de toenemende populariteit van SUV's blijft de Octavia met 257.400 verkochte exemplaren de absolute verkooptopper van Skoda. De plaatsen twee en drie worden wel ingenomen door hoogpotige familieleden: de Karoq (137.200 auto's) en de Kodiaq (131.600 auto's). Van nieuwkomer Enyaq iV zijn er het afgelopen jaar al 600 exemplaren verkocht, ook al verscheen deze pas aan het eind van het jaar ten tonele. Het komende jaar zal de Enyaq vermoedelijk een stijging gaan doormaken in de modellenranglijst van Skoda. Voor 2021 staat verder onder meer een facelift voor de Kodiaq op het programma. Ook komt er een gloednieuwe Fabia aan. De Enyaq krijgt in de toekomst nog gezelschap van de Enyaq Coupé, maar het is niet bekend of die auto dit jaar al zijn debuut beleeft.