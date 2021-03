Skoda komt met compactere EV onder de Enyaq

Skoda komt met een kleiner volledig elektrisch model onder de Enyaq. Dat kan in zekere zin twee dingen betekenen; hij wordt veel kleiner en veel goedkoper, of het wordt een Volkswagen ID3-tegenhanger. Dat tweede lijkt als eerste te gebeuren.

Deze week maakte Seat bekend dat het werkt aan een compacte en 'betaalbare' elektrische auto die in 2025 op de markt komt. Een auto die op MEB-leest is geschoeid en ónder de Cupra Born in het gamma komt. Seat meldde daarbij ook dat dit model de basis vormt voor zustermodellen binnen de Volkswagen Group, dus kun je 'm van Volkswagen waarschijnlijk als ID1 of ID2 verwachten en mag je ook rekenen op een Skoda-versie. Dat laatste ligt alleen nog een beetje ingewikkeld. Skoda-CEO Thomas Schäfer zegt namelijk volgens Automotive News dat er inderdaad een compacte elektrische auto onder de Enyaq in het aanbod komt, maar de auto waar hij het dan over heeft zou niet aan de Seat zijn gerelateerd.

Dat kan betekenen dat er een Skoda in aantocht is die je als zustermodel van de Volkswagen ID3 kunt beschouwen. Schäfer wilde daar volgens het medium nog niet te diep op ingaan en ook nog geen uitspraken doen over hoe lang de komst van die auto nog op zich laat wachten, maar zegt dat het model 'prioriteit heeft'. Dat lijkt dus geen kwestie van jaren meer. Overigens sluit dit zeker niet uit dat er op den duur nog een model onder komt, die dan dus wél zijn oorsprong bij eerdergenoemde Seat vindt. Die auto verwachten we dan pas op zijn vroegst in 2025.