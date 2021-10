Skoda Favorit - Rijtest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

In zekere zin is de opvolger van de Favorit, de Felicia, de laatste Skoda van de oude stempel, maar toen die uitkwam had Volkswagen al een stevige vinger in de pap. De Favorit stamt echt nog uit de tijd dat de Tsjechen het zelf deden. Nou ja, met westerse techniek aan boord van Bosch bijvoorbeeld en daarnaast was Porsche op detailniveau betrokken bij de motor; dat ontwierp de motorsteunen. Het ontwerp was ook niet Tsjechisch, dat kwam namelijk uit de ontwerpstudio van Bertone. Bovendien stapte Skoda met de Favorit af van het aloude principe van de motor achterin en achterwielaandrijving. Het hele zwikkie verhuisde naar de voorkant. De Favorit was kortom dus al een auto waarbij een hoop van het oude Skoda van achter het ijzeren gordijn verdween.

Desalniettemin straalde de Skoda op diverse fronten nog wel uit dat-ie uit een voormalig Oostblokland afkomstig was. Bijvoorbeeld qua materiaalgebruik maar ook het geluid dat de cabine inkwam. Dat laatste was niet alleen een resultaat van ondermaatse geluidsisolatie, maar ook van de vrij archaïsche motor die in de Favorit lag. Een doorontwikkelde viercilinder die Skoda in de basis al heel wat jaartjes op de planken had liggen.

Wat Skoda dan wel weer aardig voor elkaar had, was de wegligging van de Favorit. Ten opzichte van de concurrenten was dat zeker niet super, het viel echter wel mee ten opzichte van wat je misschien had verwacht van een Skoda in die tijd. De Favorit wekte wat dat betreft redelijk wat vertrouwen en was zelfs nog aardig comfortabel, al wilde het koetsje wel behoorlijk schuin hangen als het wat harder ging in de bochten. Dat zorgde er dan wel weer voor dat je bij dreigend onderstuur eerder merkte dat het te hard ging door een oplichtend wiel aan één kant dan dat je echt over de wielen de bocht uit begon te schuiven.

Het interieur van de Favorit was lang niet slecht, aardig ruim zelfs, al gold ook hier weer dat het vooral meeviel vergeleken met andere Oostblokauto's. De harde en wat vreemd ruikende plastics en de bepaald niet al te fleurige vormgeving gaven zijn afkomst nog wel weg. Het zitcomfort maakte een hoop goed, zeker in combinatie met de comfortabele en vrij zachte afstelling van de vering.

Al met al konden we concluderen dat de Tsjechen relatief goed werk hadden geleverd en dat de Favorit een hele serieuze poging was om mee te doen met wat er ondertussen in het Westen ten tonele was verschenen. Daar redde de Favorit het in zijn geheel nog niet bij, maar hij kwam dichtbij genoeg om in combinatie met zijn zeer schappelijke prijs een interessante aanbieding te zijn. Wie het imago en de ruwe randjes voor lief nam, kon tegen de prijs van een tweedehands Favorit-concurrent een splinternieuwe auto voor de deur neerzetten. Een krappe 6.000 Nederlanders maakten die keuze.